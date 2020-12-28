Magazin Özcan Deniz'den mesaj yağmuru: Vasat insan, şeytan

Özcan Deniz'den mesaj yağmuru: Vasat insan, şeytan

Magazin

Özcan Deniz'den mesaj yağmuru: Vasat insan, şeytan

Şarkıcı Özcan Deniz, 2016'dan beri aşk yaşadığı, kendisinden 20 yaş küçük Feyza Aktan'la 2018 yılında nikah masasına oturmuştu. Geçtiğimiz yıl boşanan ikili arasında sular bir türlü durulmuyor.

28 Aralık 2020, Pazartesi 07:00 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Özcan Deniz (48) kendisinden 20 yaş küçük (28) Feyza Aktan ile nikah masasına oturmuştu. 1.5 ay sonra da oğulları Kuzey dünyaya gelmişti. Çift, Haziran 2019’da boşandı. Feyza Aktan 50 bin lira nafaka, 2 ev ve bir otomobil istedi. Bunun üzerine Özcan Deniz eski eşine döndü. Geçen martta başlayan karantinaya birlikte girdiler. Tekrar evlenecekleri konuşuldu.

Günün önemli manşetleri için tıkla

Gasp iddiası

Özcan Deniz, geçen ay İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na eski eşinin kendisine ait evi gasp ettiği gerekçesi ile başvurdu. Savcılık takipsizlik kararı verdi. Feyza Aktan “Kanunun bana tanıdığı haklar gasp olamaz” açıklamasını yaptı. Deniz sosyal medyadan oğluna seslenerek “Korkma oğlum, uzun bir yol bu. Zalimin galip gelemeyeceği bir yol. Elinden geleni yapacak baban” diye yazdı.

Manidar paylaşımlar

Özcan Deniz dün oğlu Kuzey’i öptüğü karesini Instagram’a koyup şöyle yazdı: “Her şeyim sensin, sen her şeyimsin.” Sonra İbn-i Haldun’dan “Fazla tevazunun sonu vasat insandan nasihat dinlemektir” sözünü paylaştı. Bununla kalmayıp şu mesajı da verdi:

“İyi biri olmayı kötülerden öğrendim. Şimdi bir kelebeği bile incitemiyorsam bu rastladığım şeytandandır.”
İlgili Haberler
Özcan Deniz ve Feyza Aktan arasındaki ev davasında son perdeÖzcan Deniz: Korkma oğlum!


;
Bu Video
İlgini
Çekebilir
Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
28 Aralık 2020 günlük burç yorumları
Filiz Özkol
Sercan Yaşar
Ya Burak Altındağ Senarist olursa?
Sercan Yaşar
Mehmet Coşkundeniz
Arkadaşın eski aşkından yeni sevgili olur mu?
Mehmet Coşkundeniz
Şirin Sever
Sarılmayı özleyenler
Şirin Sever
Funda Duru
2020 Posta Portre Ödülleri sahiplerini buldu
Funda Duru
Uğur Alkapar
Fıccın’da görüşürüz
Uğur Alkapar
Yasemin Candemir
Lagerfeld mücevherleri açık artırmayla gün ışığına çıkıyor
Yasemin Candemir
Elif Demirtaş Bilir
Masumlar Apartmanı’nda düğüm çözülüyor!
Elif Demirtaş Bilir
Gökçen Erdoğan
Cinsel ilişki esnasında utandıran şeyler
Gökçen Erdoğan
Bekir Saçar
Eğlence dünyasının dahi çocuğu İzzet Çapa’dan bir ilk daha
Bekir Saçar
Hande Kazanova
20 Aralık haftası burçlar
Hande Kazanova
Öner Döşer
200 yıl sürecek yeni bir döngüye giriyoruz!
Öner Döşer
İrem Haliloğlu
Yay burcunda gerçekleşecek tam Güneş Tutulması burcunuzu nasıl etkileyecek?
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Doğduğun Ev Kaderindir ve Sadakatsiz dizilerinde kadınlar yargı dağıtıyor! Dizi Postası 21-28 Aralık