Özcan Deniz (48) kendisinden 20 yaş küçük (28) Feyza Aktan ile nikah masasına oturmuştu. 1.5 ay sonra da oğulları Kuzey dünyaya gelmişti. Çift, Haziran 2019’da boşandı. Feyza Aktan 50 bin lira nafaka, 2 ev ve bir otomobil istedi. Bunun üzerine Özcan Deniz eski eşine döndü. Geçen martta başlayan karantinaya birlikte girdiler. Tekrar evlenecekleri konuşuldu.

Gasp iddiası

Özcan Deniz, geçen ay İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na eski eşinin kendisine ait evi gasp ettiği gerekçesi ile başvurdu. Savcılık takipsizlik kararı verdi. Feyza Aktan “Kanunun bana tanıdığı haklar gasp olamaz” açıklamasını yaptı. Deniz sosyal medyadan oğluna seslenerek “Korkma oğlum, uzun bir yol bu. Zalimin galip gelemeyeceği bir yol. Elinden geleni yapacak baban” diye yazdı.

Manidar paylaşımlar

Özcan Deniz dün oğlu Kuzey’i öptüğü karesini Instagram’a koyup şöyle yazdı: “Her şeyim sensin, sen her şeyimsin.” Sonra İbn-i Haldun’dan “Fazla tevazunun sonu vasat insandan nasihat dinlemektir” sözünü paylaştı. Bununla kalmayıp şu mesajı da verdi:

“İyi biri olmayı kötülerden öğrendim. Şimdi bir kelebeği bile incitemiyorsam bu rastladığım şeytandandır.”



