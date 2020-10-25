Magazin Özcan Deniz’i yeniden ihbar etti

Özcan Deniz’i yeniden ihbar etti

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Özcan Deniz’i yeniden ihbar etti

Kendisini rahatsız ettiği gerekçesiyle daha önce şikayetçi olduğu ünlü oyuncu Özcan Deniz’in bu kez adam tutup takip ettirdiğini ileri süren genç kadın, bir kez daha savcılığa başvurdu.

25 Ekim 2020, Pazar 14:35 Son Güncelleme:
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Geçtiğimiz aylarda 39 yaşındaki Işıl İ. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak, ünlü oyuncu Özcan Deniz'le bir dizide rol aldığını bu sebeple tanıştığını, o tarihten sonra kendisini takip ettiğini düşündüğünü, ikametgâhına kamera yerleştirdiğini belirterek ünlü oyuncudan şikayetçi olmuştu. Savcılık ise şikayetin gerçekçi olmadığını belirtip soruşturmayı kapatmıştı.

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Beni takip ettirdi

Işıl İ., Geçtiğimiz günlerde İstanbul Etiler'de lüks bir restoranda oturuyordu. İddiaya göre yemek yediği sırada genç kadın, bir şahıs tarafından restorana kadar takip edildi aynı şahıs bir de genç kadının karşı masasına oturup telefonla video çekmeye başladı. Bu durum sonrası Işıl İ., restoran güvenliğinden yardım istedi.

Yine aynı kadın, farklı şikayet

Olayla ilgili Polis merkezine yönlendirilen genç kadın, kendisini takip eden şahsın Özcan Deniz tarafından tutulduğunu, Özcan deniz ile aralarında husumet olduğunu ve can güvenliğinden endişe ettiğini beyan etti. Işıl İ.'nin ihbarı üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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