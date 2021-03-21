Özcan Deniz’in 2,5 saatlik pedagog mesaisi!

Özcan Deniz, kendinden 20 yaş küçük Feyza Aktan ile 2018 yılında nikâh masasına oturmuştu. Özcan Deniz, 2019 yılında "evlilik birliğinin temelinden sarsılması" nedeniyle çekişmeli boşanma davası açmıştı. Eşinin ailesine ve çocuğuna gereken özeni göstermediğini ve ilgisiz davrandığını öne sürmüş ve oğulları Kuzey'in velayetini istemişti.

'ŞİDDETE MARUZ KALDIM'

Feyza Aktan, geçtiğimiz aylarda fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığını iddia ederek 2 yıl önce anlaşmalı olarak boşandığı eski eşi oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz hakkında, "zincirleme şekilde kasten yaralama", "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma", "hakaret" ve "tehdit" suçlarından, ağabeyi Ercan Deniz hakkında da, "konut dokunulmazlığının ihlali", "zincirleme şekilde yaralama", "tehdit", "hakaret" ve "devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçlarından şikayetçi olmuştu.

KORUMA KARARI ALDIRMIŞTI

Aktan şiddetin hamilelik döneminde başladığını anlatıp, kendisini aldattığı dönemde evi terk ettiği için ünlü şarkıcı tarafından tehditle eve geri getirilip, hapsedildiğini ağır şekilde darba maruz kaldığını ve 'Abimdeki silahı alacağım, ikimizi de öldüreceğim' sözleriyle tehdide maruz kaldığını ifade etmişti. Savcılık soruşturması devam ederken Feyza Aktan, Özcan Deniz ile ağabeyi Ercan Deniz hakkında korunma talep etmişti. Mahkeme, ikilinin 2 ay süreyle Feyza Aktan'a yaklaşmamasına karar vermişti.

'ÇAMUR AT İZİ KALSIN'

Ünlü şarkıcı Özcan Deniz hakkında eski eşi Feyza Aktan'ı dövdüğü iddiasıyla yürütülen soruşturma tamamlanmıştı. Savcılık, Deniz hakkında Feyza Aktan'ı "Yaralama" suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açmıştı. Deniz, yaptığı açıklamada "Yıllar önce yaşandığı iddia edilen ama nedense o zaman değil de şimdi 'çamur at izi kalsın' düşüncesiyle ortaya atılmış, iftira niteliğindeki suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum.'' demişti.

VELAYET DAVASI EKLENDİ

Darp iddiası devam ederken Özcan Deniz'in açtığı velayet davası patlat vermişti. Özcan Deniz'in oğlu Kuzey'in velayetini annesi Feyza Aktan'dan almak için açtığı ilk celsesi Şubat ayında görülmüştü. Duruşmaya katılan Feyza Aktan, hukuk mücadelesi içerisinde olduğunu, gizlilik kararı olduğu için konuşamadığını açıklamıştı.

PEDAGOG İLE GÖRÜŞÜLDÜ

Velayet davası çerçevesinde Feyza Aktan dün sabah saatlerinde pedagog ile görüşme yaptı. Görüşme yapan bir diğer isim Özcan Deniz oldu. İstanbul Adalet Sarayı'na gelen Deniz, pedagog ile yaklaşık 2.5 saat görüşme yaptı.

Kendisine ağabeyi Ercan Deniz eşlik etti. Görüşme sonunda açıklamada bulunmayan ünlü oyuncu adliyeden ayrıldı.

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