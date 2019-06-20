Özcan Deniz ve eşi Feyza Aktan boşanma haberleriyle magazinin gündeminde. Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa’da izleyenleri Özcan Deniz'in eşi Feyza Aktan'ın kim olduğunu merak ediyor. Peki, Özcan Deniz’in eşi Feyza Aktan kimdir? İşte detaylar…

FEYZA AKTAN KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Aslen Antalyalı olan Feyza Aktan, 1993 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. 1 yıl birlikte olduğu Özcan Deniz ile 8 Mart’ta sade bir törenle dünya evine girdi. Nikah masasına oturduklarında bebek bekleyen çiftin oğulları Kuzey, 30 Nisan 2018 tarihinde dünyaya geldi. Oğlunun ilk fotoğrafını sosyal medya üzerinden paylaşan Deniz, “Geldi mucizem Tarifi zor duygular içindeyim” notunu düşmüştü.