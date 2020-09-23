Özcan Saygın: Pandemi sonrası faaliyetlerimize devam edeceğiz

Sanatsal, sosyal, toplumsal ve sportif faaliyetlere verdiği desteklerle bilinen Saygın Yapı Şirketler Grubu’nun ortaklarından Özcan Saygın, salgın döneminde bu faaliyetlere zorunlu olarak ara verildiğini dile getirerek, pandeminin bitmesi halinde sanatsal, sosyal ve toplumsal sportif faaliyetlere hız kesmeden devam edeceklerini kaydetti.

Haftanın belli günleri koşu ve basketbol, hafta sonları ise doğa ve dağ yürüyüşü yaptığını söyleyen Saygın, “Spor ve sanatın hayatımda büyük bir yeri var. Bu yüzden elimden geldiği kadar bu tür organizasyonlara destek vermeye çalışıyorum” şeklinde konuştu.

Saygın, yaptıkları işlerden de bahsederek, “1972 yılından beri inşaat sektöründe 3 nesildir faaliyet gösteriyoruz. 45 yıllık bilgi, birikim ve tecrübemizle çağımızın ihtiyaçlarına cevap verebiliyor, konfor ve teknolojiyi daha verimli kullanan yapılar inşa ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Ege’nin prestijli bölgelerinde, değerine değer katan projeler ürettiklerini kaydeden Saygın, estetik, kalite ve güven unsurlarını merkezde tutarak, insan hayatına verdiğimiz değeri gerçekleştirdiğimiz tüm projelerde gösteriyoruz” dedi.