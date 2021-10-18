Öğlen saatlerinde BAYKAR’dan yapılan açıklama ile Özdemir Bayraktar’ın vefat haberi kamuoyu ile paylaşıldı. Baykar’ın milli ve özgün İnsansız Hava Aracı teknolojisi geliştirmesi atılımında öncü rol üstlenen Özdemir Bayraktar, projelerin her aşamasında aktif ve lider olarak yer almıştı. İşte, Özdemir Bayraktar hakkında merak edilen soruların yanıtları…

ÖZDEMİR BAYRAKTAR KİMDİR, NERELİDİR?

Özdemir Bayraktar, 1949 yılında Sarıyer’in Garipçe köyünde doğdu. Aslen Trabzon Sürmeneli Balıkçı Lütfi Reis’in oğlu olan Bayraktar, Kabataş Erkek Lisesi’nden mezun oldu.

Lisans eğitimini 1967 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünde alan Özdemir Bayraktar, 1972 yılında mezun oldu. Mezuniyetinden sonra 2 yıl boyunca İTÜ Motorlar Kürsüsü Profesörü İsmail Hakkı Öz’ün araştırma asistanlığı görevini yürüten Özdemir Bayraktar, yüksek lisans çalışmasını içten yanmalı motorlar üzerine yaptı.

Özdemir Bayraktar, sonrasında da Türkiye’nin sanayi sektöründe öncü rol üstlenen İstanbul Segman, Uzel Burdur Traktör gibi birçok fabrikanın kuruluş ve yeni yatırımlar aşamasında teknik yönetici görevlerinde çalıştı.

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunu olan ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası'nda bilgisayar programcısı olarak çalışan Canan Bayraktar ile evlenen Özdemir Bayraktar’ın bu evlilikten Haluk, Selçuk ve Ahmet adında 3 çocukları dünyaya geldi.

1984 senesinde otomotiv sektörüne yönelik yerlileştirme çalışmalarına katkı sunmak amacıyla Baykar Makina’nın kuruluşunda yer alan başarılı iş insanı, tek bir matkap makinası ile kurduğu Baykar’da hassas talaşlı imalat sektörüne yönelik birçok özgün makina tasarımı ve imalatı, parça işleme aparat tasarım süreçlerini yönetti.

Özdemir Bayraktar, Baykar’ın milli ve özgün İnsansız Hava Aracı teknolojisi geliştirmesi atılımında öncü rol üstlendi, bu projelerin hayata geçirilmesinde tasarım aşamasından prototip aşamasına, imalat aşamasından yatırım planlamasına kadar her aşamada aktif ve lider olarak yer aldı.

Baykar tarafından TSK için geliştirilen ilk insansız hava aracı olan Bayraktar Mini İHA Ar-Ge çalışmalarının yapıldığı 2005-2009 yılları arasında Güneydoğu Anadolu bölgesinde askerler ile birlikte gerçekleştirilen çalışmalara liderlik yaptı.

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen tüm ürünlerin tasarımlarını çizen Özdemir Bayraktar, Bayraktar TB2 ve Bayraktar AKINCI TİHA’ya karakterini veren özgün tasarımların da sahibidir. Hayatı boyunca sahip olduğu mühendislik yeteneğini her zaman güncel teknolojilerle harmanladı. Çalışma hayatında her zaman azmi, kararlılığı, inancı ve geliştirme şevki hiç kaybolmadan devam etti.

Özdemir Bayraktar, Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar TB2 SİHA’ların Karabağ’ın Ermenistan işgalinden kurtulmasına sunduğu katkı nedeniyle 2021’de Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından Karabağ Nişanı’na layık görüldü.

Havacılığa olan merakı nedeniyle hususi pilot sertifikası alan Özdemir Bayraktar, Türkiye’nin insansız hava araçları serüveninin öncü ismi olarak tanınmaktadır.

Özdemir Bayraktar, Milli Teknoloji Hamlesi idealinin mimarlarından biridir ve yürüttüğü tüm projelerde hayatı boyunca hak bildiği değerlerden en ufak bir taviz vermeden “kalite detaydadır” anlayışıyla titiz bir şekilde çalışmıştır.





VEFATA İLİŞKİN İLK AÇIKLAMA BAYKAR'DAN GELDİ

Özdemir Bayraktar'ın vefatına ilişkin açıklama BAYKAR'dan geldi.

Şirketten yapılan açıklamada, Milli Teknoloji Hamlesi idealinin ve Milli SİHA'larımızın öncü ismi, Yönetim Kurulu Başkanımız ve yol göstericimiz Özdemir Bayraktar, Hakk’a yürüdü... Allah rahmet eylesin. Dualarınızı bekliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Haluk Bayraktar Twitter hesabından yaptığı paylaşımda; "Özdemir Bayraktar, Babamız, ilham kaynağımız bugün Hakk’ın rahmetine kavuştu. Değerlerinden taviz vermeden adanmış bir ömür yaşadı. Yılmak bilmeyen azmiyle araştırıp üretenlerden oldu. Haksızlıklar karşısında hiç pes etmedi, gücü yettiğince yardım etti. Allah rahmet eylesin." ifadelerine yer verdi.

Yapılan açıklamaya göre, 72 yaşında hayata gözlerini yuman Özdemir Bayraktar'ın cenaze namazı 19 Ekim Salı günü öğle namazında Fatih Camii'nde kılınacak.



