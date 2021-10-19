Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Milli Teknoloji Hamlesi idealinin ve milli SİHA'ların öncü ismi Özdemir Bayraktar, son yolculuğuna uğurlandı. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi, Baykar Milli SİHA/İHA Sistemleri Ar-Ge ve Üretim Tesisi'ndeki törenin ardından son yolculuğuna uğurlanmak üzere Fatih Camisi'ne getirildi.

Cami avlusunu dolduran yakınları ve sevenleri tabutu başında Bayraktar'a dua ederken, eşi Canan, çocukları Haluk, Selçuk ve Ahmet Bayraktar burada taziyeleri kabul etti.

Bayraktar'ın cenazesi, öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Garipçe'deki aile kabristanlığına defnedilecek.









Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Afrika'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere birçok siyasetçi Bayraktar'ın vefatının ardından sosyal medya paylaşımlarıyla ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milli Teknoloji Hamlesi'ne hayalleriyle, gayretleriyle, mücadelesiyle yön veren, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı, kıymetli dostum Özdemir Bayraktar'a Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Milletimize yaptığı eşsiz hizmetler asla unutulmayacaktır." mesajını paylaştı.

Özdemir Bayraktar'ın oğlu Selçuk Bayraktar:

Babam, bizler için canımızdan kıymetli babamızdı, arkadaşımızdı, aynı zaman da rehberimizdi. Kılavuzumuzdu, dava ve yol arkadaşımızdı. 20 yıl önce 'asla yapılamaz' denildiği dönemde inandığı doğrudan, tüm sisteme inat bildiği yoldan sapmadı. Hastaneye götürdüğümüz döneme kadar iş yerinde yatıp kalktı. Asla sancağı bırakmadı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay:

Allah'tan geldik ve Allah'a döneceğiz. Bayraktar abimizde güzel bir hayat yaşayan ve sevdiğine Rabbi'ne ulaşan bir abimiz. Ülkesine ve milletine sevdalı, hayalleri olan, hedefleri olan bir büyüğümüz. Cumhurbaşkanımızın büyük ve güçlü Türkiye davasına, yerlilik ve millilik davasına çok güçlü bir şekilde omuz veren bir dava adamı. Diyarbakır'daki, Libya'daki dualar hep arkasından devam edecek. Yetiştirdiği evlatlara da biz şahidiz. İnşallah Cenab-ı Hakk cennetine nail eyler. Tekrardan mekanı cennet olsun. Başımız sağ olsun.

Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören:

Çok değerli bir iş insanı kendini vatanına milletine adamış bir insandı. Türk Savunma Sanayi’nin bugünlere gelmesinde çok büyük katkısı vardı. Her şeyi vatanı için yapan vatanını düşünen bir insandı. Ben sevdiklerine, ailesine, ülkemize baş sağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül:

Başımız sağ olsun çok değerli bir büyüğümüzdü. Milli manevi değerlere ülkemize inanmış bir büyüğümüzdü Allah sevenlerine sabır versin. Mekanı cennet olsun.



