Magazin Özdemir Erdoğan: Kolay harcanabilecek bir insan olarak görüldüm

Özdemir Erdoğan: Kolay harcanabilecek bir insan olarak görüldüm

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Özdemir Erdoğan: Kolay harcanabilecek bir insan olarak görüldüm

Bir dönem Zeki Müren hakkındaki sözleri tartışma yaratan Özdemir Erdoğan, solist olmak yerine müzisyenliği tercih ettiği için hakkında önyargılar oluştuğunu anlattı. 80 yaşındaki Erdoğan, konuyla ilgili, "Ben müzisyenliği tercih ettiğim için birçok kişi tarafından rahatlıkla eleştirilen ve kolay olarak harcanabilecek bir insan olarak görüldüm. Bütün hayatım hep böyle geçti" dedi.

12 Mayıs 2021, Çarşamba 10:54 Son Güncelleme:
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Ünlü sanatçı Özdemir Erdoğan, "Anjelika Akbar ile Sesler" programına konuk oldu. Hakkında bilinmeyenleri anlatan Erdoğan, 1969'da çıkardığı 45'lik ile Altın Plak kazandığını ve plağın 1 milyonun üzerinde sattığını ifade etti.

'BEN STAR OLMAYACAĞIM, MÜZİSYEN OLACAĞIM' DEDİM'

O dönem birçok menajerin kendisine solist olması yönünde teklif getirdiğini dile getiren sanatçı, konuyla ilgili, "Ağabey bırak bu gitarı, şarkı söyle. Sen orada daha star olursun' dediler. Ben de 'Hayır, ben star olmayacağım, ben müzisyen olacağım' dedim. Bunu anlamadılar ve beni bağnazmışım gibi düşündüler. 'Paraları kamyonla götürebilirsin, niye böyle davranıyorsun?' gibi... Ama beni gitardan ayıramadılar" şeklinde konuştu.

'KOLAY HARCANABİLECEK BİR İNSAN OLARAK GÖRÜLDÜM'

Müzisyenlerin "kolay lokma" gibi algılandığını ve buna üzüldüğünü belirten 80 yaşındaki Özdemir Erdoğan, sözlerine şu şekilde devam etti:

'Uzun İnce Bir Yoldayım' derlemem oldu, büyük sükse yaptı. Arkasından 'Gurbet'i yaptım. O da büyük sükse yaptı. Hafif müzik sanatçısıysanız hafif müzik söylemeniz lazımmış. Bu caz oluyor. Caz oraya girmiyor diye radyolarda yayınlanmadı. Müzisyen olmaktan kaynaklı bu. Müzisyenler kolay lokmadır ama starlar büyüktür! Ben müzisyenliği tercih ettiğim için birçok kişi tarafından rahatlıkla eleştirilen ve kolay olarak harcanabilecek bir insan olarak görüldüm. Bütün hayatım hep böyle geçti.


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