Özdemir Erdoğan: Kolay harcanabilecek bir insan olarak görüldüm

Ünlü sanatçı Özdemir Erdoğan, "Anjelika Akbar ile Sesler" programına konuk oldu. Hakkında bilinmeyenleri anlatan Erdoğan, 1969'da çıkardığı 45'lik ile Altın Plak kazandığını ve plağın 1 milyonun üzerinde sattığını ifade etti.

'BEN STAR OLMAYACAĞIM, MÜZİSYEN OLACAĞIM' DEDİM'

O dönem birçok menajerin kendisine solist olması yönünde teklif getirdiğini dile getiren sanatçı, konuyla ilgili, "Ağabey bırak bu gitarı, şarkı söyle. Sen orada daha star olursun' dediler. Ben de 'Hayır, ben star olmayacağım, ben müzisyen olacağım' dedim. Bunu anlamadılar ve beni bağnazmışım gibi düşündüler. 'Paraları kamyonla götürebilirsin, niye böyle davranıyorsun?' gibi... Ama beni gitardan ayıramadılar" şeklinde konuştu.

'KOLAY HARCANABİLECEK BİR İNSAN OLARAK GÖRÜLDÜM'

Müzisyenlerin "kolay lokma" gibi algılandığını ve buna üzüldüğünü belirten 80 yaşındaki Özdemir Erdoğan, sözlerine şu şekilde devam etti:

'Uzun İnce Bir Yoldayım' derlemem oldu, büyük sükse yaptı. Arkasından 'Gurbet'i yaptım. O da büyük sükse yaptı. Hafif müzik sanatçısıysanız hafif müzik söylemeniz lazımmış. Bu caz oluyor. Caz oraya girmiyor diye radyolarda yayınlanmadı. Müzisyen olmaktan kaynaklı bu. Müzisyenler kolay lokmadır ama starlar büyüktür! Ben müzisyenliği tercih ettiğim için birçok kişi tarafından rahatlıkla eleştirilen ve kolay olarak harcanabilecek bir insan olarak görüldüm. Bütün hayatım hep böyle geçti.





İlgili Haberler Zeki Müren çıkışı ile ses getiren Özdemir Erdoğan'dan açıklama



