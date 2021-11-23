Özel dedektiften Prens Harry itirafı!

İngiltere'de gazeteci Gavin Burrows, News of the World ve the Sun gazetelerine karşı Prens Harry'nin açtığı davalarda tanık pozisyonunda dinlenecek.

Burrow'a göre basın mensupları, kraliyet üyelerine karşı acımasız olduğunu savunuyor. Henüz mahkemede tanık olarak konuşmayan Burrows'un ifadelerine ise bazı basın mensupları sert şekilde itiraz ediyor.

Prens Harry, bu iki gazetenin yayıncısı olan News Group Newspapers ve Daily Mirror'un sahibine dava açan birkaç isimden biri. Bu isimler, yasadışı telefon dinlemesi ve diğer yasadışı şekilde edinilen haberlere karşı dava açtı.

The News of the World, İngiltere'nin en büyük pazar gazetesiydi. Ancak bazı isimlere zarar veren birçok haberden sonra, özellikle de öldürülen bir lise öğrencisinin cep telefonunu 'hack'lediğine yönelik haberlerin ardından 2011'de kapandı.

BBC belgeseli için konuşan ve genç prenslerin basınla ilişkisini inceleyen özel dedektif Burrows'un yanı sıra, medya editörü Amol Rajan da gazetecilere, "Hikayelerle ilgili nasıl bilgi aldıklarını, özellikle Sussex Düşesi'nin davranışlarıyla ilgili bilgileri nasıl aldıklarını" soruyor.

Burrows'un ifadeleri, basının çalışma biçimi üzerinden uzun süredir yürütülen tartışmalara ışık tutuyor.

Basını sert şekilde eleştiren ve reform çağrısı yapan Prens Harry, telefonunun hack'lenmesiyle ilgili davada arabuluculuk ya da uzlaşma önerilerini reddederek dava beklentisini artırdı.

Eski BBC Kraliyet Muhabiri Peter Hunt'a göre, hukuksuz faaliyetlere karşı mahkemede basın karşısında hakkını arayan bir prensin varlığı, özellikle annesine yöneltilen davranışa karşı bir intikam amacı güttüğüne inanılırken, İngiliz kamusal hayatı için "devasa bir an" olabilir.

HARRY, YENİ DİANA OLDU

Burrows, 2000'de News of the World'de çalışmaya başladığında Prens Harry'nin hayatına Prens William'a göre çok daha fazla ilgili olduğunu söylüyor:

"Bazı editörlerin bana söylediğine göre; Harry yeni Diana olmuştu."

Burrows, editörlerin kendisine kapakta Prens Harry olduğunda gazetenin Prens William'ın olduğu sayılara göre çok daha fazla satış yaptığını söylediğini aktarıyor.

Özel dedektir, Prens Harry 2004'te Chelsy Davy ile sevgili olduğunda, Davy'nin iletişim hatlarının hedeflendiğini ve böylece çok kazançlı yeni bir iş alanı açıldığını söyledi:

"Sesli mesajları hack'leme işini çok sık yapıyorduk. Telefonlarına ve iletişim araçlarına yönelik bir takip vardı. Chelsy, Prens Harry'yi görmeye gideceği zaman arkadaşlarına hava atıyordu."

Dedektifler ise Davy'nin tıbbi geçmişi, eski sevgilileri ve eğitim hayatıyla ilgili detayları merak ediyordu.

Bunları anlattıktan sonra Burrows özür dileyerek "Çok cimri olduğu, kokain kullandığı ve sahte bir ihtişam içinde yaşadığı için böyle davrandığını, bunun için çoküzgün olduğunu" söyledi.

Bir yandan da o dönem basın camiasında böyle acımasız bir kültür olduğunu belirtti.

Burrows, Prens Harry'ye yaklaşımı için de pişman olduğunu söyledi. "Aslında ben, kendisinden ergenlik yıllarını çalan bir grup insandan biriydim" dedi.

Burrows, bugün "telefon hack'leme skandalı" olarak bilinen bir dönemde, İngiliz gazetelerinin işe aldığı çok sayıda özel dedektiften biriydi.