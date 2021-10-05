Özel eğitim mezunlarına üniversite şansı
Türkiye’de 186 özel eğitim meslek okulunda hafif düzeyde zihinsel yetersizliği veya hafif düzeyde otizm spektrum bozukluğu olan 13 bin 673 öğrenciye 18 meslek alanında eğitim veriliyor.
05 Ekim 2021, Salı 07:00 Son Güncelleme:
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Bu okullardan mezun olanların üniversiteye giriş imkanı bulunmuyordu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Temmuz 2021 yılı itibarıyla özel eğitim meslek okulu diplomasına sahip olanların üniversiteye girişlerine imkan sağlamıştı. MEB, yönetmelik değişikliğinin yayımlandığı Temmuz 2021’den önce ‘özel eğitim mesleki eğitim merkezi öğrenim belgesi’ ile ‘özel eğitim meslek okulu diploması’ bulunanlara da üniversiteye giriş imkanı sağladı.
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