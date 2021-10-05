Özel eğitim mezunlarına üniversite şansı

Bu okullardan mezun olanların üniversiteye giriş imkanı bulunmuyordu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Temmuz 2021 yılı itibarıyla özel eğitim meslek okulu diplomasına sahip olanların üniversiteye girişlerine imkan sağlamıştı. MEB, yönetmelik değişikliğinin yayımlandığı Temmuz 2021’den önce ‘özel eğitim mesleki eğitim merkezi öğrenim belgesi’ ile ‘özel eğitim meslek okulu diploması’ bulunanlara da üniversiteye giriş imkanı sağladı.