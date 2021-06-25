Türkiye Özel fotoğraf şantajı! Ankara’da başladı, Mersin’de böyle bitti…

Özel fotoğraf şantajı! Ankara’da başladı, Mersin’de böyle bitti…

Türkiye

Özel fotoğraf şantajı! Ankara’da başladı, Mersin’de böyle bitti…

Ankara’da yaşayan genç kadın sosyal medyadan tanışıp sevgili olduğu kişiye özel fotoğraflarını gönderince şantaja uğradı. Polisle işbirliği yapan Y.D. şantajcı Nazmi K.’yı böyle yakalattı…

25 Haziran 2021, Cuma 10:30 Son Güncelleme:
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Ankara’da yaşayan Y.D. (38), sosyal medyadan tanışıp sevgili olduğu, Mersin’de yaşayan Nazmi K.’ye (30) özel fotoğraflarını gönderdi. Bir süre sonra çift ayrılınca Nazmi K., Y.D.’den 50 bin lira isteyip, fotoğraflarını internette yaymakla tehdit etti. Parası olmadığını söyleyen kadın, polisle iş birliği yapıp altın, diye imitasyon 2 bileziği otobüsle Adana Merkez Otogarı’na gönderdi. Adana polisi Nazmi K.’yi takip edip, otobüs muavininden içinde bilezikler olan paketi aldığı sırada yakaladı. 

Ankara’da oturan Y.D., sosyal medya üzerinden tanıştığı Mersin’de yaşayan Nazmi K. ile sevgili oldu. Bir süre internetten görüşen ve birbirlerine özel fotoğraflarını gönderen çift, daha sonra ayrıldı. Y.D.’ye 17 Haziran’da sosyal medyadan mesaj gönderen Nazmi K., 'Özel fotoğrafların elimde. Bana 50 bin TL göndermezsen fotoğraflarını internette yayarım' diyerek tehdit etti. Y.D. ise parasının olmadığını ancak altın bileziklerini gönderebileceği yalanını söyledi.

POLİSLE İŞ BİRLİĞİ 

Kadının teklifini kabul eden Nazmi K., olası tuzağa düşmemek için bilezikleri otobüsle Adana Merkez Otogar’a göndermesini istedi. Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne giderek durumu bildiren kadın, polisle iş birliği yapıp, aldığı imitasyon bilezikleri Nazmi K.’nin söylediği firmaya ait otobüse verip, Adana’ya gönderdi. Ankara polisi, Adana Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekiplerine durumu bildirdi. Otobüsün muavininin telefon numarasını alan Nazmi K. ise Adana’ya doğru yola çıktı.

PAKETİ ALIRKEN YAKALANDI

Firmayla iletişime geçen polis, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’nda otobüse müşteri gibi binerek, Adana’ya hareket etti. Başka ekipse otobüsteki kargoyu alacak Nazmi K.’yi otogarda beklemeye başladı. Otobüsün perona yanaşmasının ardından muavinin yanına giden Nazmi K., içinde Y.D.’nin gönderdiği bileziklerin bulunduğu paketi teslim aldı. Bu sırada takipte olan polis, Nazmi K.’yi yakaladı. Polisin otobüsü takip ettiği ve Nazmi K.’nin gözaltına alındığı anlar ise kameraya yansıdı.

GÖNDERDİĞİ PARAYI İSTEMİŞ

Emniyete götürülen Nazmi K., ifadesinde, “Y.D. ile sevgili olduk ve bana kendi rızasıyla fotoğraflarını gönderdi. İlişkimiz sırasında ona parça parça olmak üzere toplam 50 bin TL gönderdim. Ayrılınca paramı geri istedim, vermeyince fotoğraflarını paylaşacağımı söyledim. Paramı geri almak için yaptım” dedi.

'Şantaj' suçundan adliyeye sevk edilen Nazmi K., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anıl ATAR / DHA


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