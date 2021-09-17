Özel gereksinimli çocuğu var

Annesiniz ve arkadaşınız, komşunuz veya akrabanız da anne ve çocuğu özel gereksinimli. Çocuklarınız benzer olsaydı konuşacak ne çok konunuz olurdu değil mi?

Çocuklarınızın okul hayatı ile ilgili dertlenebilirsiniz, yaramazlıklarını anlatabilirsiniz birbirinize, şikâyet edebilirsiniz ya da gurur duyduğunuz davranışlarından bahsedebilirsiniz. Çocuklarınız birbirleri ile arkadaşlık eder. Özel gereksinimli anneyseniz arkadaşınız, çocuklarınız aynı yaşta bile olsa sizin dertlendiğiniz konularla arkadaşınızın konuları farklıdır. Çocuklarınız farklıdır zaten. Çocuğunuzla ilgili kaygılarınız da sevinçleriniz de birbirinden farklı olacaktır.

Siz çocuğunuzun okulu ile ilgili kaygılanırken, onun kaygıları belki çocuğunun nefes almaya devam etmesi, uyuyabilmesi, komplikasyon olup olmayacağı ile ilgilidir. Siz çocuğunuzun akademik hayatını planlarken o, çocuğunun bir okula kabul edilmesi için uğraşıyor olabilir. Siz özel gereksinimli bir çocuğun çocuğunuzla aynı sınıfta olmasını istemezken o diğer annelere derdini bir türlü anlatamıyor olabilir. Siz çocuğunuzun akranı olan özel gereksinimli çocuktan olumsuz etkileneceğinden endişe ederken, o çocuğunun bir türlü kabul görmemesinin üzüntüsünü yaşıyor olabilir. Siz hem anneyi hem de çocuğu dışarıda bırakarak kendinize ve çocuğunuza güvenli alan oluştururken, o anne olarak dışarıda bırakılmanın yalnızlığı içinde olabilir. Belki de tüm bunları ne yapacağınızı bilmediğiniz için yapıyorsunuzdur. İkinizin de anne olduğu gerçeğini kabul ettiğinizde...

Anneliğin nasıl yaşanacağına dair kalıplarınız olmadığında... Çocuğunuzdan başka konuşacak konularınız olduğunda... Farklı çocukların sizi farklı dünyalarla tanıştıracağını anladığınızda... Aslında çocukların kendi dünyalarında o sizin farklı dediğiniz şeylerle ilgilenmediğini, sevgiyi koşulsuz kabulle gösterebildiklerini fark ettiğinizde... Hem kendinizi, hem de çocuğunuzu serbest bırakacaksınız, içinizin sesini dinleyeceksiniz ve zihinsel kalıplarınızdan uzaklaşarak yaklaşacaksınız o anneye ve çocuğuna. Hem siz o farklı dünyanın içine gireceksiniz hem de çocuğunuz. O farklı olduğunu zannettiğiniz dünyanın içinde ne kadar çok zenginlik olduğunu göreceksiniz. Sevginin farklı boyutlarının yaşandığına tanıklık edeceksiniz. Koşulsuz kabulü ve koşulsuz sevgiyi deneyimleyeceksiniz.