81. Özel Güvenlik Sınavı 21 Nisan'da gerçekleşti. Sınav talimatına göre sonuçlar bugün ilan edilecek Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Daire Başkanlığı henüz sonuçları açıklamazken adaylar ise sonuçların saat kaçta açıklanacağına odaklanmış durumda...

ÖGG SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Özel Güvenlik Sınavı'nın sonuçlarına ilişkin Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Daire Başkanlığı'ndan saat verilmiş değil. Bir önceki sınav sonuçları akşam saatlerinde ilan edilmişti. Bu sınav sonuçlarının da aynı saatlerde açıklanması bekleniyor.

Sınav Değerlendirme ve Yazılı Sınava İtiraz

Yazılı sınava itiraz eden adaylar Halk Bankası Şubelerine sınav adı ve kimlik bilgilerini bildirerek 10 TL ücret yatıracaklardır.

Adaylar, ilgili banka hesabına yazılı sınava itiraz ücretini yatırdıktan sonra Başkanlığımızın www.ozelguvenlik.pol.tr web adresinde yer alan “Özel Güvenlik Personeli/Aday” uygulamasından kendi kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak itiraz açıklamasını belirtikten sonra adayın itiraz kaydı oluşturulmuş olacaktır. Ayrıca banka hesabına yatırdıkları sınav itiraz ücreti dekontlarını İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüklerine teslim edecek ve ilgili personel adayların veri girişlerini Özel Güvenlik Bilgi Sistemine yapacaktır.

Ücretini yatırmayan adayların itiraz dilekçeleri işleme alınmayacaktır.

Adaylar, sınav sonuçları ve yazılı sınav itiraz sonuçlarını Başkanlığımızın www.ozelguvenlik.pol.tr web adresinde yer alan “Özel Güvenlik Personeli/Aday” uygulamasından kendi kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak öğrenebileceklerdir. Ayrıca Özel Güvenlik Daire Başkanlığının www.ozelguvenlik.pol.tr web sitesinden de ilan edilecektir.

Özel Güvenlik Daire Başkanlığına dilekçe vb. şekilde yapılan müracaatlar ile ozelguvegitim@egm.gov.tr adresine yapılan itirazlar değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu durum sınav salonlarında gözetmenler tarafından adaylara duyurulacaktır.