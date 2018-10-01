Özel Güvenlik (ÖGG) sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Özel güvenlik görevlisi olmak isteyen adaylar, 30 Eylül Pazar günü Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleşti. Sınavdan 60 puan üzeri alan adaylar başarılı olmuş sayılacak. Bu nedenle sınavın ardından sonuçlar bir hayli merak konusu olmuş durumda... Adaylar, "78. ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunu heyecanla soruyor.

ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖGG sınav sonuçları ile ilgili Eminiyet Genel Müdürlüğünden geçilen resmi bir duyuru yok. Bir öncesi sınav 12 Ağustos'ta gerçekleşmiş sonuçlar ise 27 Ağustos'ta açıklanmıştı. Bu sınav sonuçlarının da 12 Ekim - 15 Ekim tarihleri arasında açıklanması bekleniyor.

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ NASIL OLUNUR?

Özel güvenlik görevlisi olabilmek için, Özel Güvenlik Eğitim Kurumunda aşağıda detayları yazılı eğitim programına iştirak etmeniz ve sonrasında Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yılda 5 veya 6 kez düzenlenen ÖGG sınavına girmeniz gereklidir. Bu sınavlardan 60 puan alarak sertifika almaya hak kazanmış olacaksınız. Kazanamadığınız takdirde birbirini takip eden 4 sınava, sınav harcınızı ödeyerek girme hakkına sahipsiniz. 4 sınavın sonunda sınavı geçemeyenler, yeniden kayıt yaptıracak ve bütün işlemleri yenileyeceklerdir.

- Özel güvenlik görevlisi olabilmek için sabıka kaydınızın temiz olması gerekir.

- Silahlı girebilmek için 21 yaşını doldurmuş olmak ve en az lise mezunu olmak şartı aranmaktadır.

- Silahsız müracaat için 8 yıllık İlköğretim veya Ortaokul mezunu ve 18 yaşını doldurmuş olmak gereklidir.

ÖZEL GÜVENLİK 78. TEMEL EĞİTİM SINAVI SINAV TALİMATI

1. Sınav Takvimi

31 Ağustos 2018 : Kursiyerlerin, özel güvenlik temel eğitimini bitirmesi gereken son tarihtir. Bu tarihe kadar eğitimini tamamlamış olan kursiyerler, özel güvenlik temel eğitim sınavına girmeye hak kazanacaktır.

31 Ağustos-05 Eylül 2018 : Özel güvenlik temel eğitimini tamamlayan adayların sınav ücretini yatıracağı ve yatırılan aday listelerinin, İl Emniyet Müdürlüklerine bildirileceği tarih aralığıdır.

06-08 Eylül 2018 : İl Emniyet Müdürlükleri personelince, sınav ücreti yatıran aday listelerinin Özel Güvenlik Bilgi Sistemine veri girişi yapılacağı tarih aralığıdır.

30 Eylül 2018 : Sınavın yapılacağı tarihtir. (Pazar günü, saat 10.00)

01-10 Ekim 2018 : Uygulamalı Atış Sınavı yapılarak, atış puanlarının Özel Güvenlik Bilgi Sistemine veri girişlerinin yapılacağı tarih aralığıdır.

03 Ekim 2018 : Sınav sorularının ve cevap anahtarlarının yayınlanmasının planlandığı tarihtir.

12 Ekim 2018 : Sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihtir.

15-19 Ekim2018 : Yazılı sınav sonucuna itiraz etme süresi ve İl Emniyet Müdürlüklerince Özel Güvenlik Bilgi Sistemine itiraz kayıtlarının girileceği tarih aralığıdır.

20-24 Ekim 2018 : Yazılı sınav sonuçlarına itirazların değerlendirileceği tarih aralığıdır.

24 Ekim 2018 : Yazılı sınav itiraz sonuçlarının açıklanacağı tarihtir.