Özel Güvenlik (ÖGG) sonuçları açıklandı mı? Ne zaman açıklanır?

81. Özel Güvenlik (ÖGG) sınavının üzerinden yaklaşık iki hafta geçti. Şimdi adaylar için sonuç zamanı... Binlerce kişi sonuç tarihinin yaklaşmasıyla birlikte "Özel Güvenlik (ÖGG) sonuçları açıklandı mı?" sorusuna yanıt arıyor... İşte detaylar...

81. ÖGG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Özel Güvenlik Daire Başkanlığı, özel güvenlik temel eğitimi sınav talimatında sonuçların 10 Mayıs'ta açıklanacağını belirtti. 11-15 Mayıs tarihleri arasında ise itiraz süreci olduğu belirtildi.

SINAV DEĞERLENDİRME VE YAZILI SINAVA İTİRAZ

Yazılı sınava itiraz eden adaylar Halk Bankası Şubelerine sınav adı ve kimlik bilgilerini bildirerek 10 TL ücret yatıracaklardır.

Adaylar, ilgili banka hesabına yazılı sınava itiraz ücretini yatırdıktan sonra Başkanlığımızın www.ozelguvenlik.pol.tr web adresinde yer alan “Özel Güvenlik Personeli/Aday” uygulamasından kendi kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak itiraz açıklamasını belirtikten sonra adayın itiraz kaydı oluşturulmuş olacaktır. Ayrıca banka hesabına yatırdıkları sınav itiraz ücreti dekontlarını İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüklerine teslim edecek ve ilgili personel adayların veri girişlerini Özel Güvenlik Otomasyon Sistemine yapacaktır.

Ücretini yatırmayan adayların itiraz dilekçeleri işleme alınmayacaktır.

Adaylar, sınav sonuçları ve yazılı sınav itiraz sonuçlarını Başkanlığımızın www.ozelguvenlik.pol.tr web adresinde yer alan “Özel Güvenlik Personeli/Aday” uygulamasından kendi kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak öğrenebileceklerdir. Ayrıca Özel Güvenlik Dair Başkanlığının www.ozelguvenlik.pol.tr web sitesinden de ilan edilecektir.

Yapılan sınavla ilgili sınav soruları, cevap anahtarları, sınav sonucu, itiraz sonuçları ve sınavla ilgili talimatlar Özel Güvenlik Daire Başkanlığının www.ozelguvenlik.pol.tr web sitesinden Ar-Ge ve Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü tarafından ilan edilecektir.

Yazılı sınav sonucuna itiraz ile ilgili olarak talimatın 8.1. 8.2. ve 8.3. maddelerinde belirtildiği şekilde yapılacaktır. Özel Güvenlik Daire Başkanlığına dilekçe vb. şekilde yapılan müracaatlar ile ozelguvegitim@egm.gov.tr adresine yapılan itirazlar değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu durum sınav salonlarında gözetmenler tarafından adaylara duyurulacaktır.