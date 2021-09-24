Özel güvenlik hizmetlerinde karmaşanın önüne geçmek için tek tip kıyafet uygulaması başladı. Güvenlik Servisleri Organizasyon Birliği Derneği (GÜSOD) ve Securitas Türkiye Başkanı Murat Kösereisoğlu, “Özel güvenlikçi mi, kargocu mu belli olacak. Kamuda tek tip üniforma olacak, özel sektörde de logo kullanımı zorunlu olacak” dedi.

"BU KİMDİR PROBLEMİ YAŞANMAYACAK"

Bir grup gazeteciyle bir araya gelerek güvenlik sektörünü değerlendiren Kösereisoğlu, özel güvenlikçiler için kıyafet ve logo düzenlemesinin geçtiğimiz günlerde hayata geçtiğini belirterek, “15 Eylül’den itibaren devreye girdi. ‘Bu kimdir’ problemi yaşanmayacak artık. Özel güvenlikçi mi, kargocu mu, dondurmacı mı belli olacak. Kim özel güvenlik kim değil, anlaşılabilecek. Hem kamuda, hem özelde uygulanacak. Kamuda tek tip üniforma olacak, özel sektörde de logo kullanımı zorunlu olacak” dedi.

KADIN ÇALIŞAN

Kadın istihdamıSektörde kadın istihdamını artırmak istediklerini, ancak fiziksel koşullar sebebiyle erkeklerin tercih edildiğini ifade eden Kösereisoğlu, “Kadınlar daha çok AVM’lerde, havalimanlarında, kurum girişlerinde görev yapabiliyor. Bizim sektörümüzde engelli çalışmıyor, engelli çalıştırma düzenlemesinden muafız. Belli pozisyonlarda aslında engelliler çalışabilir. Mesela operatör hizmeti veren kişi olarak, alarm merkezinde çalışabilirler. Ama şu anda mevzuat sağlık raporu istiyor” diye konuştu.

AŞILI TERCİH EDİLİYOR

Şirket olarak idari kadrolarının yüzde 95’inin koronavirüse karşı çift aşısını olduğunu ifade eden Kösereisoğlu, şunları söyledi:

“Sahada da birinci doz yüzde 65, ikinci dozda yüzde 52’lik ortalamamız var. Aşı yaptırmayanlardan PCR testi istedik. İstihdamda da aşıyı tercih etmeye başladık.”

Hasat zamanı mahsülleri hırsızlardan koruma ve boru hattı tamiri gibi alanlarda mobil kameralar kullandıklarını anlatan Kösereisoğlu, “Günlük kayıt altına alınan olay sayısı 500-600 civarındadır. Bu bir yerde su patlaması da olabilir, elektrik kontağı da, hırsızlık veya araba çarpması da olabilir. Bunların içerisinde yüzde 1 bile mültecilerle ilgili bir ihbar almıyoruz. Yani arabayı mülteci soymuş, yangını mülteci çıkarmış gibi bir durum yok. Çünkü onlar daha çok dikkat ediyorlar başka ülkede yaşadıkları için. Asayişi risk ediyorlar denilemez bu nedenle” diye konuştu.

Kösereisoğlu şöyle devam etti:

“340 bin özel güvenlik personeli var Türkiye’de, bunun 130 bine yakını kamuda. 2022’de yüzde 5’lik büyüme hedefimiz var istihdamda. Binin üzerinde yeni kişiyi istihdam etmeyi hedefliyoruz. Sektörün genelinde ise büyümenin daha az olacağını düşünüyoruz. 48 ülkede 355 binden fazla çalışanımızla hizmet veriyoruz. Türkiye’de ise 73 ilde 20 bin çalışanımız ile bin 100’ün üzerinde projede çalışıyoruz. 2020 tüm dünyayı, tüm sektörleri etkilediği gibi elbette bizi de olumsuz etkiledi. Hedefimizden yaklaşık yüzde 12 oranında geri kaldık. Daralmanın en fazla hissedildiği sektörler havacılık, turizm, giyim ve hızlı tüketim mağazacılığı oldu.”



