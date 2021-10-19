Türkiye Özel halk otobüsü ile minibüs çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Özel halk otobüsü ile minibüs çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Türkiye

Özel halk otobüsü ile minibüs çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Mersin'in Yenişehir ilçesinde özel halk otobüsü ile minibüsün çarpıştığı kazada 20 kişi yaralandı.

19 Ekim 2021, Salı 20:27 Son Güncelleme:
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Alınan bilgiye göre, sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 33 H 0013 plakalı özel halk otobüsü, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda 33 M 0444 plakalı minibüs ile çarpıştı.

Çevredeki durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Kazada 20 kişi yaralandı.

Yaralılardan 13'ü ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı, hafif yaralı 7 kişinin tedavileri sağlık ekiplerince olay yerinde yapıldı.

Kaza nedeniyle bulvarda araçların geçişi bir süre kontrollü şekilde sağlandı.

AA

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