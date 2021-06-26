Türkiye Özel harekat destekli operasyonla yakalandılar

Özel harekat destekli operasyonla yakalandılar

Türkiye

Özel harekat destekli operasyonla yakalandılar

Aydın’ın Didim ilçesinde, terör örgütüne yönelik özel harekat destekli düzenlenen operasyonda bir villada saklandığı tespit edilen Türkiye Komünist İşçi Partisi’nin (TKİP) aralarında üst düzey sorumlularının da olduğu 4 kişi yakalandı.

26 Haziran 2021, Cumartesi 23:04 Son Güncelleme:
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Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü TKİP üyesi olduğu belirlenen bazı örgüt üyelerinin bir villada saklandıklarını belirledi. Yapılan çalışmalar sonucu özel harekat polisi ile villaya dün operasyon düzenledi. Aralarında örgütün Türkiye sorumlusunun da olduğu 3’ü üst düzey olmak üzere toplam 4 kişi yakalandı. Villada yapılan aramada ise bir miktar Türk Lirası ile bir miktar Euro ele geçirildi. Yakalanan Ü. D. (57) İ. B. (46) B. K. (44) A. T. (61) ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

DHA

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