Türkiye Özel harekat polisinin acı ölümü!

Özel harekat polisinin acı ölümü!

Türkiye

Özel harekat polisinin acı ölümü!

Antalya'da Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Bedrettin Tok (34), otomobiliyle takla attığı kazada ağır yaralandı. Tok, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

22 Ekim 2021, Cuma 13:39 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Kaza, saat 01.15 sıralarında Kepez ilçesi, 75'inci Yıl Bulvarı'nda meydana geldi. Özel Harekat polisi Bedrettin Tok'un kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak ağaca çarptıktan sonra takla attı. Kazayı görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralı polis Tok'u ambulans ile Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürdü. Tok, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Tok'un cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Bedrettin Tok'un cenazesinin, memleketi Mersin'de toprağa verileceği öğrenildi.


'SENİ BÖYLE Mİ GÖRECEKTİM YAVRUM'

Antalya'da, Trafik kazasında hayatını kaybeden özel harekat polisi Bedrettin Tok’un yakınları, Adli Tıp Kurumu morgunda cenazenin alınışı sırasında gözyaşı döktü. Anne Ayşe Tok, "Seni böyle mi görecektim yavrum? Ben şimdi sensiz ne yaparım oğlum?" diyerek ağladı. Ayşe ve Bilal Tok çifti, yakınlarının yardımıyla ayakta durabildi. Bedrettin Tok'un cenazesi, Mersin'de toprağa verilecek.

Bülent TATOĞULLARI/ ANTALYA, (DHA)

Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Gelecek meşru zeminde şekillenecek
Oral Çalışlar
Hakan Çelik
Bu mağazada 14 dil konuşuluyor
Hakan Çelik
Murat Çelik
Pandemide kış uyarıları
Murat Çelik
Rauf Tamer
Birikmiş notlar
Rauf Tamer
Şirin Sever
Dijital bir mecrada ‘Hamlet’ izlemek…
Şirin Sever
Banu Şen
Uygarlığın doğduğu şehir: Şanlıurfa
Banu Şen
Erkut Can
40 yıl sonra ne olacak?
Erkut Can
Murat Gülderen
Çocuk koltuğu deyip geçmeyin
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Van depreminin üzerinden 10 yıl geçti ama acılar hala taze...