Türkiye Özel harekat polislerinden rehine kurtarma tatbikatı

Özel harekat polislerinden rehine kurtarma tatbikatı

Türkiye

Özel harekat polislerinden rehine kurtarma tatbikatı

Kilis'te, İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü polisleri rehine kurtarma tatbikatı yaptı.

23 Şubat 2022, Çarşamba 16:21 Son Güncelleme:
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Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli 80 polis memuru, zırhlı araçlar ile Duruca köyündeki atış alanında; senaryo gereği minibüste rehin alınan yolcuları kurtarıp, şüphelileri etkisiz hale getirdi. Alanda gerçek mühimmat ve sis bombalarının da kullanıldığı tatbikatta, ekipler zırhlı araçlarla da belirlenen hedeflere ateş açtı.



İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt ve İl Jandarma Komutanı Albay Selami Akşit'in de izlediği tatbikat sonunda özel harekat polisleri, kurban keserek dua etti.

DHA


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