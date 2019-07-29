Kaza, saat 09.00 sıralarında Sivas Erzincan karayolu Organize Sanayi Kavşağı yakınlarında meydana geldi.

Yol üzerindeki akaryakıt istasyonundan çıkan içerisinde özel harekatçı polislerin olduğu 58 DC 390 plakalı minibüs, Organize Sanayi Bölgesi'nden kent merkezine gelen sürücüsü henüz öğrenilemeyen 58 NK 799 plakalı dondurma yüklü kamyonetle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle kamyonet devrildi. Kazayı gören çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kazada kamyonet içerisinde bulunan 2 kişi ile minibüs içerisinde bulunan 4 polis yaralandı.

Yaralılar, kaza yerine gelen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ayrıca kaza anı akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA