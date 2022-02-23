Türkiye Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren için tören

Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren için tören

Türkiye

Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren için tören

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Senegal ziyaretinde geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan, Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tören düzenlendi.

23 Şubat 2022, Çarşamba 15:52 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Senegal ziyaretinde geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan, 3 çocuk babası Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren (54) için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tören düzenlendi. Törene şehidin eşi Sadiye Eren, annesi ve kardeşi ile yakınlarının yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, Koruma Hizmetleri Genel Müdürü Ramazan Bal ve külliye personeli katıldı. Saygı duruşu ile başlayan törende Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.



'ÇOCUKLARI BİZİM ÇOCUKLARIMIZ'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, törende yaptığı konuşmada, şehidin ailesine ve mesai arkadaşlarına başsağlığı dileyerek, "Hayrettin kardeşimizi, şehidimizi, emniyet müdürümüzü Allah'a uğurladığımız yer Afrika oldu. 30 yıldır özel harekat üniformasını şerefle taşıyan kardeşimiz bu vazifenin bilincinde her an şehit olma arzusunda. Bayrak, vatan, millet uğruna şehit olmayı arzulayan kardeşimizin cenazesindeyiz. Biz biliyoruz Hayrettin kardeşimiz ölmedi. Biz buradan ona, kendisinin şerefle taşıdığı üniforma ve görev bilincinin bizlerde de azalmadan artarak devam edeceğine söz veriyoruz. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Çocukları bizim çocuklarımız, eşi kardeşimiz, annesi bizim annemizdir, bize emanettir" dedi.

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