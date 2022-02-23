Türkiye Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren şehit oldu

Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren şehit oldu

Türkiye

Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren şehit oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Senegal ziyaretinde görev yapan Hayrettin Eren, Senegal Stadı'nın açılış töreni esnasında kalp krizi geçirerek şehit oldu.

23 Şubat 2022, Çarşamba 08:18 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren, Senegal'de görev sırasında geçirdiği kalp krizi nedeniyle şehit oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Senegal ziyaretinde görev yapan Hayrettin Eren, Senegal Stadı'nın açılış töreni esnasında kalp krizi geçirdi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren şehit oldu.

Şehit Eren'in cenazesi, Senegal'deki temaslarını tamamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağıyla Türkiye'ye getirildi.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından mesaj yayınlayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın Senegal ziyaretinde, görevi başında geçirdiği kalp krizi sonucu Şehit düşen Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı Özel Harekat Şube Müdürümüz Hayrettin Eren Beyefendi'ye Allah'tan rahmet, ailesi ve Polis Teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Rabbim, Şehidimizin ailesine sabr-ı cemîl ihsan eylesin. Makamı âlî olsun inşallah."

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