Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal'deki görevi esnasında geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren için Ahmet Akseki Camii’nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.





"ARKADAŞLARIMIZ SON ANA KADAR ÇOK ÇABA SARF ETTİK"

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda musallada bulunan ve Hakk'a uğurlayacağımız Hayrettin kardeşimizle çok yol yürüdük. Yine bu defa Afrika ziyaretimizde beraberdik. Böyle bir kalp krizi durumunu öğrendik. İlgili arkadaşlarımız son ana kadar çok çaba sarf etti. Rabbimiz takdir ettiği o saat gelince emanetini alıyor. Tabii ki takdir buymuş. Şehidimizi birlikte aldık ve ülkemize döndük. Ailesine ve meslekteki arkadaşlarına sabrı cemil niyaz ediyoruz. Hayrettin kardeşimizin çabasını biliyoruz. Biz kendisini iyi tanıdık, iyi bildik. Mesleğine sarılışının ne denli onurlu olduğunu bildiğimiz bir kardeşimiz olarak uğurluyoruz." dedi.