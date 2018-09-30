Özel harekatçılar kaza yaptı: 3 polis yaralı Bursa'nın İznik ilçesinde izinli oldukları sırada gezmek için otomobille yola çıkan 3 özel harekat polisi, Yenişehir-İznik Karayolu Derbent rampasında trafik kazası yaptı. Kazada, özel harekatçılardan biri ağır yaralanırken, diğer ikisi hafif şekilde yaralandı