Çalışan vatandaşların çoğu, sağlık problemi olduğunda vakti olmadığı için özel hastaneleri tercih ediyor. Ancak özel hastanelerin ücreti dudak uçuklatıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) ödediği ücretin üzerine neredeyse yüzde 300 fark ücreti ekliyor. Vatandaş ise bu farkı cebinden ödüyor. Tamamlayıcı Sağlık Sigortası (TSS), tam da bu noktada devreye giriyor. Ancak ne olduğu tam olarak bilinmiyor. Biz de konunun tüm detaylarını NN Hayat ve Emeklilik Genel Müdür Yardımcısı Kerem Özdağ’a sorduk.

Ayakta ya da yatarak

Tamamlayıcı sigortada ayakta ve yatarak tedavi ile yalnızca yatarak tedavi olmak üzere iki farklı teminat seçeneği sunuluyor. Yatarak tedavi teminatı, poliçe başlangıç tarihinden sonra gerçekleşen, cerrahi veya dahili yatışlar, yoğun bakım, kemoterapi, radyoterapi, diyaliz, koroner anjiografi giderleri ile sigortalının acil sağlık giderleri ve küçük müdahale giderlerinin karşılanmasını kapsıyor. Ayakta tedavi ise poliçe/sigorta başlangıç tarihinden sonra gerçekleşen rahatsızlıklara ilişkin; muayene, laboratuvar hizmetleri, görüntüleme ve ileri tanı yöntemleri ile fizik tedavi teminatlarından oluşuyor.

15 lira katılım ücreti

Tamamlayıcı sağlık sigortalarında sigortalı, ayakta tedavilerde devlete ödemekle yükümlü olduğu 15 TL’lik katılım ücretini ödüyor. 15 lira katılım ücretini aşan tüm masraflar, poliçe teminat ve özel şartları kapsamında, sigorta şirketi tarafından tamamen karşılanıyor. Örneğin bir tamamlayıcı sağlık sigortası ürününde, 18-59 yaş arası kişiler teminat altına alınıyor. Aile poliçesini tercih edenlerin, 0-24 yaş arasındaki çocukları da poliçeye dahil edilebiliyor.

Nerelerde geçerli?

Tamamlayıcı sigorta, SGK tarafından özel hastanelerde kısmen karşılanan tedavi masraflarının kalan kısmını teminat kapsamına alan sağlık sigortasıdır. Yani SGK’lı bireylerin, özel hastanelerde fark ücreti ödemeden sağlık hizmetlerinden yararlanmasını sağlıyor. Bu ürün, özel sağlık sigortası olmasını isteyen ancak bütçe ayıramayan ve SGK anlaşmalı özel hastaneleri tercih edenler için ideal bir seçenek.

Yüzde 70 daha az maliyet

Birçok sigorta şirketinin tamamlayıcı sağlık sigortası ürünü bulunuyor. Burada en önemli detay, anlaşmalı kurumların fazlalığı. Primler ise yaş, cinsiyet, belirlenen teminatlar ve şehre göre değişiklik gösterebiliyor. Ancak üç kişilik bir aile için tamamlayıcı sigortada, özel sigortaya kıyasla, yüzde 70 daha az bir maliyetle bir yıllık tedavi masraflarını güvence altına alabiliyorsunuz.

İşte iki sigorta arasındaki farklar

✘Özel sağlık sigortaları anlaşmalı kurum ve hastanelerde geçerken, tamamlayıcı sigorta sadece SGK’lı anlaşmaları tercih eden kuruluşlarda (hastane, poliklinik, fizik tedavi merkezi) kullanılabiliyor.

✘Tamamlayıcı sigortaya sahip olmak için SGK’lı olmak gerekirken, özel sağlık sigortasında SGK şartı aranmaz.

✘Özel Sağlık Sigortaları’nda katılım payı uygulaması var ve katılım payı, poliçeye göre değişiklik gösterir. Örneğin yüzde 25 katılım payı olan bir özel sigortada, tedavi masraflarının yüzde 25’ini siz ödersiniz.

✘Tamamlayıcı sigortada ise SGK anlaşmalı özel hastanelerde, hastane masraflarının tümü SGK ve sigorta şirketi tarafından karşılanır.

✘Özel sağlık sigortalarına istendiği takdirde yurtdışı tedavi teminatı eklenebilirken, tamamlayıcı sigorta ise sadece Türkiye’de kullanılabiliyor.

✘Özel sigortada ayakta tedavi limitleri genellikle TL bazında belirlenir. Tamamlayıcı sigortada ise tedavi limitleri genellikle adet olarak belirlenir. Örneğin, tamamlayıcı sigorta kapsamında 8 veya 10 adet ayakta tedavi limiti varsa, tedavi tutarının 500 TL ya da 5.000 TL olması, herhangi bir limit aşımı yaratmaz.

Örnek poliçe bedelleri

● İstanbul’da 7 yaş ve sadece yatarak tedavi için ortalama 260 lira; 30 yaş için 450 lira; 40 yaş için 660 lira; 50 yaş için ise ortalama 1.100 lira civarında.

● Ayakta ve yatarak tedavide 7 yaş için ortalama 1.000 lira; 30 yaş için 1.130 lira; 40 yaş için 1.430 lira; 50 yaş için ise ortalama 1.980 lira seviyesinde.

*Güncel fiyatlar için sigorta şirketinize danışın.

HÜLYA ÇAYLAK