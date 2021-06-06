Özel hastanede şok görüntü! Yer: İstanbul! O anlar kamerada
Son dakika haberine göre, İstanbul Avcılar'da, özel hastanenin içinde bir kadına şiddet uygulayan kişi vatandaşlar tarafından kameraya alındı.
06 Haziran 2021, Pazar 12:45 Son Güncelleme:
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Avcılar'da, özel bir hastanenin içinde bir kişinin, kadını azarlayıp, tokat attığı anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, geçtiğimiz akşam saat 22.00 sıralarında Avcılar Merkez Mahallesi'nde bulunan özel bir hastanede yaşandı. İddiaya göre, hastanenin ilk katında bir kadın ve erkek tartışmaya başladı. Tartıştığı kadına bağırmaya başlayan adam, daha sonra kadını itti. Bağırmaya devam eden adam, kadına herkesin içinde tokat attı. Tartışma vatandaşların araya girmesi ile son buldu. Yaşanan şiddet anları ise dışarıda bekleyen bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
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