Özel hastanelerde aşı uygulamaları diğer sağlık kurumlarında olduğu gibi tüm hızıyla devam ediyor. Pek çok kişi hem aşı randevularındaki yoğunluk hem de ikametlerine yakın olduğu içim özel hastaneleri tercih ediyor. Ancak, hala özel hastanelerden aşı randevusunun nasıl alınacağı da pek çok kişi tarafından araştırılmaya devam ediyor…

ÖZEL HASTANELERDE COVİD (KORONA) AŞISI ÜCRETLİ Mİ?

Özel hastanelerde covid (Korona) aşısının ücreti olup olmadığı merak edilirken konuya ilişkin en kesin açıklama Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tezer’den geldi. Tezer özel hastanelerde yapılan covid (Korona) aşıları için herhangi bir ücret talep edilmesinin söz konusu olmadığını vurguladı.

Bununla birlikte Sağlık Bakanlığı’nın resmi sitesinde de “T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından temin edilen aşılar, aşılama hizmeti sunulan sağlık kuruluşlarında ücretsiz olarak uygulanacaktır.” ifadelerine yer verildi…

ÖZEL HASTANELERDEN AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Aşı yaşı en son 25’e inerken Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ile aşı yaşının 25 Haziran Cuma gününden itibaren 18’e yaş üstüne düştüğü duyuruldu. Hal böyle olunca milyonlarca kişi aşı olmak için randevu almak istiyor ancak kimi zaman sitemde yoğunluk oluştuğu için aşı randevusunu hemen almak bazen mümkün olamayabiliyor.

Ancak özel hastanelerde randevu almak için herhangi bir farklı uygulama bulunmuyor. ALO 182, MHRS, e devlet ve e nabız üzerinden aşı randevusu alınabilirken, randevu oluşturma sırasında aşı olmak istediğiniz hastane ya da sağlık kurumu seçilebiliyor. Özel hastanede aşı olmak için bu seçim sırasında istenilen özel hastanenin belirtilmesi yeterli oluyor.

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