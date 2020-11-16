Özel hastanelerde kriz: Vakaları devlet hastanesine yönlendiriyorlar

Bu yazıyı yazmadan bir gün önce, bir dostum, ‘haberin var mı, özel sağlık sigortası olanlar, COVID tedavisi için hastane hastane dolaşıyor, hastaneler yerim yok diyerek geri çeviriyor, şu işi bir soruştursana’ diye aradı. Duyunca, önce iddiadır, astı astarı yoktur dedim ama araştırdım, sigortacılarla konuştum, maalesef doğruymuş. Meğer sigorta şirketleri de son 15 gündür bu sorunla uğraşıyorlarmış. Öğrendiklerimi anlatayım.

Salgının başlarında, mart ayında tüm özel hastaneler pandemi hastanesi ilan edilmişti. Sonradan normale dönüldü. Vakalarda artış başlayınca da ekim ayında; özel hastanelerin topyekün pandemi hastanesi olarak değil de COVID’li hastalara belirli sayıda yatarak ayırarak, ayrı bir birimde bakmaları yönünde karar alındı. Yanılmıyorsam, bu oran da yüzde 25. Yani, bugün özel hastaneler, yataklarının yüzde 25’ini COVID’li hastaların tedavisi için ayırıyor. Düne kadar bir sorun yoktu; ancak özellikle İstanbul başta olmak üzere her yerde vakalar hızla artınca sorun da başladı.

Şirketleri arıyorlar

Bugün gelinen noktada durum şöyle. Özel sağlık sigortası olan vatandaş COVID şüphesiyle özel hastaneye gittiğinde önce gerekli tetkikler ve testler yapılıyor. Burada da bir sorun yok. Testin sonucu pozitif çıkarsa ve hastanın durumu ağır değilse, evde tedavi için gönderiliyor. Burada da bir sorun yok. Özetle, ayakta tedavide sorun yok. İş, yatışa geldiğinde, işte büyük sorun bu noktada başlıyor. Hastane ya yerim yok deyip, hastayı kabul etmiyor ya da ‘sizi başka hastaneye sevk edelim’ deyip, devlet hastanelerine göndermeye çalışıyor. Çünkü özel hastanelerde yataklar dolu da ondan. Eğer gidilen hastane COVID’li hastalar için, misal 50 yatak ayırmışsa, 51’inci hastayı kabul etmiyor. Özel sağlık sigortalı, o hastaneden çıkıp bir başka hastaneye gittiğinde yine aynı durumla karşılaşıyor.

Sordum soruşturdum; son 15-20 gündür, bu durumda olan özel sigortalılar kapı kapı özel hastaneleri dolaşıyormuş. Aynı cevabı alınca da, ‘bana yardımcı olun diye’ sigorta şirketini arıyormuş. Devreye sigorta şirketi giriyor, hastaneleri tek tek tarıyor, cevap aynı, ‘yerimiz yok’. Bir kısım hastanelerde yerimiz yok demek yerine; bakıyor, hastanın durumu ağır değil, evde tedavi yoluna gidiyor. Anlayacağınız sigorta şirketleri de zor durumda.

Hastanelerde yatak yok

Niye böyle? Haliyle, özel hastaneler, COVID’in dışındaki tedavileri yürütmek istiyorlar da ondan. Çünkü 9-10 günde iyileşen COVID’li hasta da var, tedavisi 45 günden fazla süren de var. O nedenle de COVID için belirli sayıda yatak ayırıyorlar. Hal böyle olunca da ortaya şöyle bir tablo çıkıyor. Özel sağlık sigortalıysanız, kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye giderseniz kapılar sonuna kadar açık; ama COVID yüzünden giderseniz şansınıza yer varsa kabul görürsünüz, yoksa başka hastane ararsınız. Şimdi soracaksınız, ‘kardeşim parayı sigorta şirketi ödemiyor mu, hastane sigorta şirketinden para almayacak mı, daha ne istiyorlar?’. Mesele para değil, hastanede yer yok; sorun burada. Hemen belirteyim, bu anlattıklarım sadece özel sağlık sigortalılar için değil, özel hastaneye giden tüm vatandaşlar için geçerli.

Peki, çözüm ne? Basit; ortalık bu haldeyken, özel hastanelerin pandemi için ayırdıkları yatak sayılarını artırmaları, devletin de bu noktada özel hastaneleri desteklemesi gerekiyor. Gerçi, kurallara uymayan sorumsuz insanlar yüzünden salgın daha da yayılacağından, mart-nisan aylarında olduğu gibi diğer sağlık sorunları için hastanelere giden olmayacağından, özel hastaneler mecburen yatak sayılarını artıracaklar. Nitekim öğrendiğime göre son dönemde vakalardaki artışlar nedeniyle hastanelere gidenlerin sayılarında azalış başlamış.

Sigorta test ücretlerini karşılamıyor

Okuyuculardan çokça soru alıyorum, ‘özel sigorta, COVID testlerini karşılıyor mu?’ diye. Kimileri de ‘hastaneye gittik, sigortanın test paralarını karşılamadığını öğrendik, cepten ödedik’ diye şikâyet ediyor. Doğrudur; ‘şüphem var ya da COVID’li biriyle aynı yerdeydim bir test yaptırtayım’ diye giderseniz sigorta şirketi karşılamıyor, cepten ödeyeceksiniz. Ama sonuç pozitif çıkar da tedavi başlarsa sigorta şirketi ödüyor. Hazır yeri gelmişken, test ücretlerine de değineyim, ortalarda garip garip rakamlar dolaşıyor; kimileri bin lira istediler diyor, kimileri 250 lira ödedik diyor. Şimdi artık küçük laboratuvarından özel hastanesine kadar herkes test yapıyor. Dolayısıyla test ücreti yerine göre 250 lira ile 500 lira arasından değişiyor.

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