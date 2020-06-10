Ekonomi Özel kanunla kurulmuş kamu kuruluşlarına tek hazine hesabı

Özel kanunla kurulmuş kamu kuruluşlarına tek hazine hesabı

Ekonomi

Özel kanunla kurulmuş kamu kuruluşlarına tek hazine hesabı

Özel kanunla kurulmuş kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yönetilen tek hazine kurumlar hesabı kapsamına alındı. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

10 Haziran 2020, Çarşamba 09:45 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile, tek hazine kurumlar hesabı kapsamına alınacak kamu idareleri belirlendi.

Karara göre, özel kanunla kurulmuş kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile kefalet ve yardım sandıkları dışında kalan, özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşlarının her türlü mali kaynakları tek hazine kurumlar hesabı kapsamında değerlendirilecek.

İlgili Haberler
İşçiler bayram öncesi sevindirici haberi bekliyor


Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
AYM Başkanı: Adil yargılanma hakkı ihlal ediliyor
Oral Çalışlar
Hakan Çelik
Türkiye bu yoldan geri dönemez
Hakan Çelik
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Emeklinin taban maaşı 1.500 lira