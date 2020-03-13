Türkiye Özel kreşler tatil edildi

Özel kreşler tatil edildi

Türkiye

Özel kreşler tatil edildi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "Özel kreş, gündüz bakımevleri ile özel çocuk kulüpleri 16 Mart’tan itibaren bir sonraki açıklamamıza kadar tatil edilmiştir." ifadelerini kullandı.

13 Mart 2020, Cuma 02:28 Son Güncelleme:
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Bakanlık tarafından açılış izni verilen özel kreş, gündüz bakımevleri ile özel çocuk kulüplerinin 16 Mart'tan itibaren tatil edildiğini duyurdu. Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik tedbirler kapsamında çalışmalar gerçekleştirildiğini belirterek, "Bakanlığımız tarafından açılış izni verilen özel kreş, gündüz bakımevleri ile özel çocuk kulüpleri 16 Mart'tan itibaren bir sonraki açıklamamıza kadar tatil edilmiştir." ifadelerini kullandı.

Küresel Kovid-19 salgınına ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, bakanlar ve ilgili kurumların katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda yeni ulusal tedbirlerin alınması karara bağlanmıştı.

AA

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