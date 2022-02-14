Türkiye Özel Mecidiye Ortaokulu rehber öğretmen alacak

Özel Mecidiye Ortaokulu rehber öğretmen alacak

Türkiye

Özel Mecidiye Ortaokulu rehber öğretmen alacak

Özel Mecidiye Ortaokulu rehber öğretmen alacağını duyurdu.

14 Şubat 2022, Pazartesi 16:08 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göreÜniversitemize; "    Erzurum ili Aziziye ilçesi Özel mecidiye Ortaokul Erkek Öğrenci Yurdu için çalışmak üzere MEB kurumlarında Rehber Öğretmen olarak ihtiyaç vardır. Müracaat etmek isteyenlerin kurum müdürlüğümüze başvurmaları gerekmektedir" açıklaması yapıldı.


DETAYLAR İÇİN TIKLAYIN


Yazarlarımızdan
Banu Şen
İçinden aşk geçen şehirler
Banu Şen
Hakan Çelik
Beşi bir yerde
Hakan Çelik
Rauf Tamer
Güzel ama sonrası?
Rauf Tamer
Şirin Sever
Türkiye'nin en büyük buz pateni pisti açıldı
Şirin Sever
Erkut Can
Bu gurur hepimizin
Erkut Can
Murat Gülderen
Bu girişimler ufkunuzu açacak
Murat Gülderen
Murat Çelik
O yuvarlak masada ne konuşulacak?
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Masanın hangi tarafındayız?
Oral Çalışlar
Büşra Özbelli
Berfin Özek'in yüzüne kezzap atan kişiyle evlenme nedeni
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Türk Hava Kurumu Üniversitesi 11 akademik personel alacak