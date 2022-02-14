Özel Mecidiye Ortaokulu rehber öğretmen alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göreÜniversitemize; " Erzurum ili Aziziye ilçesi Özel mecidiye Ortaokul Erkek Öğrenci Yurdu için çalışmak üzere MEB kurumlarında Rehber Öğretmen olarak ihtiyaç vardır. Müracaat etmek isteyenlerin kurum müdürlüğümüze başvurmaları gerekmektedir" açıklaması yapıldı.





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