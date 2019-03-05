Özel öğretimin payı arttı

2 bin 170 yeni okul açıldı. Özel okul sayısı da 11 bin 82’ye ulaştı. Söz konusu dönemde özel okul öncesi eğitim kurumlarında 147 bin 765 ilkokullarda 303 bin 868 ortaokullarda 335 bin 953 ve ortaöğretim (lise) kurumlarında 563 bin 12 öğrenci eğitim gördü. Özel öğretimde en yüksek payı okul öncesi kurumlar aldı. Okul öncesi eğitimde özel öğretimin payı yüzde 15.70 oldu. Özel öğretimin ilkokul eğitiminde payı yüzde 4.60, ortaokulda yüzde 6, lisede ise yüzde 13 olarak gerçekleşti.