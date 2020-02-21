Özel okul tercihi için 8 kriter

Geçen ay başlayan erken kayıt dönemi bu ay da devam ediyor. Erken kayıt döneminin en büyük avantajı fiyat indirimi. Şubat ayı kayıt ücreti ile nisan ayı kayıt ücreti arasında çok büyük fark olabiliyor. Bu dönemde birçok okul bursluluk sınavı da düzenliyor. Okullar, başarılı öğrencilere yüzde 100’e varan oranlarda burs veriyor. Çocuğunu özel okula göndermek isteyen ailelerin, bu dönemi iyi bir şekilde değerlendirmesinde fayda var.

Yeni okul arayışı

Erken kayıt dönemi, birçok veli için yeni okul arayışı da demek. Özel okul tercihinde fiyat kadar başka önemli kriterler de var. “Sınava değil, hayata hazırlayan okullar tercih edin” uyarısında bulunan Türkiye Özel Okullar Derneği Başkanı Nurullah Dal “Çocuklarımız en kıymetli varlıklarımız. Onları teslim edeceğimiz kurumları tercih ederken hassas olmalıyız. Veliler sınav takıntısından kurtulsun.

Mutlu çocuk

Çocukların geleceğini karartmasınlar. Sınav odaklı bir eğitime zorlamasınlar. Çocukların mutluluğu her şeyden önemli. Çocuğunuzu geleceğe hazırlayacak, donanımlı, bir yabancı dil öğreneceği, sosyalleşeceği, kültür ve sanat faaliyetlerinin içinde olacağı bir eğitim kurumu tercih edin. Çarpım tablosu mutlaka öğrenilir. Hayat sadece sınav sorularından ibaret değil” dedi.

Özel okullara yüzde 20 zam

Özel okullar istediği gibi ücret artışı yapamıyor. Bunun bir yasal sınırı var. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olan özel okullar, 1 Ocak-31 Mayıs tarihlerinde yönetmelik gereği bir sonraki yılın (2020-2021 eğitim yılı) fiyatlarını açıklamak zorunda. Şu an yönetmeliğin öngördüğü maksimum zam oranı da yüzde 20. Ama gerçekleşen yüzde 15 civarında.

Zam oranına yasal sınır

Özel okulların eğitim ücreti, bir önceki eğitim-öğretim yılında ilan edilen ücrete ÜFE+TÜFE/2 oranına en fazla yüzde 5 artış yapılarak hesaplanıyor. Bu formül özel okulların zam yaparken üst sınırını belirliyor. Özel okullar belirlenen bu sınırın üzerine yasal olarak çıkamıyor.

Şu anki verilere göre, özel okullar eğitim ücretine yüzde 20’den fazla zam yapamıyor. Özel okullar, üst sınırı geçmemek kaydıyla eğitim ücretine istediği zammı yapabiliyor. Eğitim ücreti ve yemek ücreti de ayrı hesaplanıyor.

Kayıt iptalinde ücret kesintisi

Özel okula resmi kayıt yaptıktan sonra caymak isterseniz, yasal olarak bir cayma bedeli ödemeniz gerekiyor. Eğitim-öğretim yılı başlamadan yapılan kayıt iptallerinde okulun ödenen ücretin yüzde 10’unu cayma bedeli olarak alma hakkı var. Ama okul başladıktan sonra yapılan iptallerde yüzde 10 kesintiye ek olarak, okula gidilen gün sayısı kadar da kesinti yapılıyor.

Kurum seçerken bunlara dikkat!

Nurullah Dal, yeni okul arayışında olan velilere şu tavsiyelerde bulundu:

1- Okulu yaşadığınız yere yakın seçin. Çok uzak yerlerden okul seçmeyin. Çünkü çocuklar yolda ve trafikte ciddi bir enerji kaybına uğruyor. İlle de uzak bir yerdeki okulu tercih edecekseniz evinizi değiştirin.

2- Özel okullarda 12 bin TL’den başlayıp 100 bin TL’ye kadar değişen bir ücret çeşitliliği var. Bu da uzun süreli bir iş olduğu için sürdürülebilir olması adına, aileler bulunduğu bölgede en az 5-6 okulu kendi ekonomik yapısını dikkate alarak seçmeli.

3- Kurumun sosyal yapısına da dikkat edilmeli. Farklı yapılarda okullar var.

4- Seçtiğiniz okulları ziyaret edin. Okulun fiziki yapısını görün. Okulun kültürel, sosyal ve sportif alanlarını gezin. Bu ortamların hijyenik olup olmadığına bakın.

5- Okul akademik olarak ne tür programlar uyguluyor? Müfredatı nedir? Yaptıkları ek çalışmalar var mı? Çocuklara neler kazandırıyorlar? Bunları öğrenin. Çocukları sınavlara hazırlayan değil, hayata hazırlayan bir program mı var? Buna bakılmalı. Sınav odaklı eğitim çocuklara ciddi bir şey kazandırmıyor, çok şey kaybettiriyor.

6- Okulun mezunlarından da bilgi alınsın. Mezunları nerede, mutlu mu? Mezunlar aldıkları eğitim sonucunda nasıl bir hayat başarısı yakalamışlar? Mümkünse bunları araştırın.

7- Kurumun sahibini de mutlaka tanıyın. Sahibi şahıs mı, şirket mi, dernek mi, vakıf mıdır? Bu kurumun eğitime bakış açısı nedir? Fazla ticari mi yoksa eğitime önem veren bir bakış açıları mı var? Güçlü bir finansal yapısı var mı? Köklü bir kurum mu? Yeni bir okul mu? Bunları sorgulayın. Sorgulamaktan çekinmeyin. Yeni kurumları daha net ve hassas bir şekilde inceleyin.

8- Bu incelemeleri yaptıktan sonra 5-6 okulun içinden gönlünüz hangisini istiyorsa kaydınıza ona göre yapın.