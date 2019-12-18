Özel okul teşvikleri belli oldu

Özel okul öğrencilerine sağlanan ve ‘teşvik’ olarak da adlandırılan eğitim ve öğretim desteği uygulamasının 2018-2019 eğitim yılı sonundan itibaren kademeli olarak kaldırılması kararı alınmıştı.

Ödeme miktarları

2, 3 ve 4’üncü sınıflar: 3 bin 960 TL

6, 7 ve 8’inci sınıflar: 4 bin 610 TL

9’uncu sınıflar (2018-2019 eğitim öğretim yılında hazırlık sınıfında eğitim desteği alan): 4 bin 610 TL 10, 11 ve 12’nci sınıflar: 4 bin 610 TL