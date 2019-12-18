Özel okul teşvikleri belli oldu
Özel okullarda önceki yıllarda eğitim-öğretim desteği alan ve halen öğrenimine devam eden öğrenciler için 2019-2020 eğitim-öğretim yılındaki destek ödemeleri açıklandı.
Özel okul öğrencilerine sağlanan ve ‘teşvik’ olarak da adlandırılan eğitim ve öğretim desteği uygulamasının 2018-2019 eğitim yılı sonundan itibaren kademeli olarak kaldırılması kararı alınmıştı.
Ödeme miktarları
2, 3 ve 4’üncü sınıflar: 3 bin 960 TL
6, 7 ve 8’inci sınıflar: 4 bin 610 TL
9’uncu sınıflar (2018-2019 eğitim öğretim yılında hazırlık sınıfında eğitim desteği alan): 4 bin 610 TL 10, 11 ve 12’nci sınıflar: 4 bin 610 TL