Özel okullar destek bekliyor

TÖZOK’un özel okul zam oranı ile ilgili tepki çeken bir açıklaması oldu. Bu açıklamayı neden yaptınız?

Ne bizim açıklamamız ne de Cumhurbaşkanımızın açıkladığı özel okullar azami zam sınırı yanlıştı. Fiyatla ilgili açıklamamız tamamen yönetmelikteki esaslara göre yapıldı. Gelecek sene için rakamları belirlerken yönetmeliğe göre, ÜFE ile TÜFE rakamlarının toplanıp çıkan rakamın ikiye bölünmesi ve bu rakama da en fazla yüzde 5 eklenmesi gerekiyor. Bu şekilde bir hesaplama yapıldığında, yüzde 62.98 rakamı çıkıyor.

Bu rakam, genel zam oranı zannedilince tepki çekti. Yüzde 62.98 açıklaması, azami artışın ancak bu kadar olacağı yönünde bir bilgilendirmeydi. Fakat yanlış anlaşıldı. Yasal olarak olarak bu rakam çıkıyor ama velilerimizi düşünmek zorundayız. Ücret artışı yüzde 35-45 oranında olmalı. Okullarımız ücret artışı konusunda gerekli özveriyi gösteriyor.

Yüzde 36 azami sınır uygulaması özel okullara nasıl yansıdı?

Özel okullar, fiyat açıkladığında kıyamet kopuyor. Elektrik, doğalgaz ve akaryakıtta ciddi ücret artışları oldu. Bu hiçbir şekilde ifade edilmiyor. Asgari ücrete yüzde 50 zam yapıldı. Özel okulların en önemli gider kalemi, öğretmen ve personel maaşlarıdır. Kanuna göre bir kere fiyat açıklayabiliyoruz ve bütün yıl bu fiyat geçerli oluyor. Eflasyon yüzde 500 olsa bile, özel okullar belirlenen rakama uymak zorunda.

Özel okullar zor durumda. Salgın nedeniyle yaşanan birtakım sıkıntılar oldu. Öğrenci kaybetmemek için burs oranları artırıldı ve indirimler yapıldı. Kârlılıktan vazgeçtik. Derneğimizin köklü üye okulları dayanır ama bu nereye kadar gider bilemiyoruz. Evini ve arabasını satıp, öğretmeninin maaşını veren eğitimcilerimiz var. Cumhurbaşkanımız son sözü söyledi. Okullarımız maksimum yüzde 36 zam yapabilir.

Özel okullarda 2020-2021 eğitim öğretim dönemi için KDV indirimi olmuştu. Bu sene de KDV indirimi olacak mı?

KDV indirimi ile ilgili umutluyuz. KDV yüzde 8’den 1’e indirildiğinde, bu tamamen velinin lehine olan bir durum. KDV indirimi Maliye Bakanlığı’nı ilgilendiren bir konu, Milli Eğitim Bakanımız velilere destek olmak adına bu konuya sıcak bakıyor. KDV indirimi özel okulların sorunlarını çözmez.

Özel okulların sorunlarını ne çözer peki?

Asıl yapılması gereken, özellikle asgari ücret artışından sonra, özel okullardaki ve resmi okullardaki öğretmenlerin net maaş dışındaki, brüt gelirlerindeki farklılıklar 1750-1850 liraya tekabül ediyor. Örneğin, devlet okullarında 5 bin lira maaş alan bir öğretmenin devlete maliyeti 7 bin 500 lira ise, 5 bin lira alan özel okuldaki bir öğretmenin, özele maliyeti 9 bin 500 liradır.

Brüt rakamları, devlet okullarında olduğu gibi özelde de uygulanmalı. Özel okullar elektrik, su ve doğalgaz faturalarını devlet okullarının ödediği tarifeden ödemek istiyor. Kanunda var ama hiçbir şekilde uygulanmıyor. Yüzde 36 azami sınır açıklaması olmasaydı da bir küçülme olacaktı.

Yeni okul seçecek olan velilere önerileriniz neler?

Kendi çocuklarının kişiliklerini ve ne istediklerini iyi bilmeleri gerekiyor. Küçük yaşlar için en iyi okul, en yakın okuldur. Velilerin kendi sosyo ekonomik seviyelerine göre okul tercih etmelerini tavsiye ederim. Özel okul, birkaç senelik bir durum. En ucuz okul çok yanlış bir kavram. ‘Eğitimim pahalı olduğunu düşünüyorsanız, cehaletin bedelini düşünün!’ sözünü çok severim. Özel okullarda erken kayıt dönemi devam ediyor. Veliler bu dönemi ekonomik şartlarına göre değerlendirmeli.

Veliler, gittiği okullarda nelere dikkat etmeli?

Okulun kaç yıllık olduğuna baksınlar. Okula gidip, sadece tanıtım elemanlarıyla görüşmesinler. Mutlaka okulun yöneticisi ve öğretmenleriyle görüşsünler. Okulun eğitim programlarına baksınlar, her okulun kendine özgü eğitim programları olabiliyor. Okulun öğretmenleri kaç yıldır bu mesleği yapıyor? Buna dikkat etsinler. Sadece okulun fiziki ortamlarına bakarak karar verilmemeli.

Pandemide özel okulların ciddi sıkıntılar yaşadığını anlatan Türkiye Özel Okullar Derneği Başkanı Zafer Öztürk, ekonomik dalgalanma ve yüksek fiyat artışları ile bu sıkıntıların daha da büyüdüğünü belirtti. Özel okulların kârlılıktan çoktan vazgeçtiğini açıklayan Zafer Öztürk, devletten destek beklediklerini söyledi.

‘EĞİTİMİN DAVOSU’

20. Geleneksel Eğitim Sempozyumu hakkında da bilgi veren Zafer Öztürk, şunları söyledi: “Antalya sempozyumları artık geleneksel hale geldi, ünü ülke sınırlarının dışına taştı. Antalya sempozyumlarımız ‘Eğitimin Davosu’ diye anılıyor. Bu yıl sempozyuma, 680 okuldan 1400’e yakın eğitimci katıldı.

Sempozyumda üç gün boyunca, ‘Eğitimin Dönüşümü’ konusu 10 konferansta ele alındı. Eğitim ve öğretimle ilgili ürün ve hizmetler sağlayan firmalar fuaye alanında dünyada eğitim alanındaki en son gelişmeleri yansıtan ürün ve hizmetlerini katılımcılara sundu.”