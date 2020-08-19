Özel okullar online eğitime başladı

Okulların durumuyla ilgili detaylar geçen hafta netleşmişti. Yeni eğitim-öğretim yılının 31 Ağustos’ta uzaktan eğitimle açılacağını söyleyen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitime 21 Eylül’den itibaren geçileceğini belirtmişti. Bilim Kurulu’nun tavsiye kararları neticesinde aşamalı ve seyreltilmiş bir modelle 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılına başlanacak. Milli Eğitim Bakanlığı’nın aldığı karar doğrultusunda isteyen özel okullar da 17 Ağustos’ta uzaktan eğitime başladı. Bazı özel okullar da 24 Ağustos’ta online eğitime başlayacak.

Ciddi yatırımlar yapıldı

Her özel okul uzaktan eğitime ilişkin çalışmalarını bağımsız şekilde yürüttü. Nurullah Dal, bu dönemde özel okulların varlığını sürdürebilmesi için ciddi bir altyapıya sahip olması gerektiğini söyledi. Özel okulların mart ayından itibaren uzaktan eğitime başladığını hatırlatan Nurullah Dal, “Tatil süresince de özel okullar ciddi yatırımlar yaptı. Okulların, altyapı eksiklikleri tamamlandı, internet için sunucular yenilendi, yeni programlar alındı ve uzaktan eğitimi daha nitelikli hale getirmek için adımlar atıldı” dedi.

Veliler eğitimden memnun

Özel okulları 1 milyon 400 bin velinin tercih ettiğini söyleyen Dal, “Geçen dönem verilen uzaktan eğitimden rahatsız olan veli sayımız 50-60 bini bulmaz. Eğitimler konusunda birçok velimizden teşekkür aldık. Veliler okulları ve öğretmeni kıyaslayarak, alternatiflerini inceleyerek özel okula çocuğunu kaydettiriyor. Tahminim özel okul kayıtları geçen yıla göre yüzde 10 azaldı. Bunun yarısı ‘Ne olacak, yıl boyunca uzaktan eğitim mi olacak’ diye yeni kayıt yaptırmadı, diğer yarısı da ekonomik sıkıntıya girdiği için kayıt tazelemedi” diye konuştu.

Her koşula göre hazırlık

Nurullah Dal, uzaktan eğitime geçileceğinin duyulmasının ardından devlet okuluna devam etmek istemeyenlerin özel okula kayıt yaptığını, velilerin tercihlerini bu yönde kullandığını belirtti. Yüz yüze eğitim için özel okulların sınıf mevcutlarının müsait olduğunu vurgulayan Dal, haftada 3 gün değil de 5 gün eğitim yapılabilmesinin mümkün olduğunu söyledi. Özel okulların her türlü koşulda yüz yüze de olsa uzaktan da olsa eğitim vermeye hazır olduğunu belirten Dal, öğretmenlere yeni normale göre tüm eğitimlerin de verildiğini belirtti.

Ücretler iade edildi

Nurullah Dal, özel okulların uzaktan eğitim süresince verilmeyen servis ve yemek hizmetlerine yönelik ücretleri iade ettiğini belirtti. Dal, bazı velilerin ücretlerini aldığını bazılarının ise yeni eğitim öğretim yılına ilişkin ücretlerden mahsuplaştığını söyledi.