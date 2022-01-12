Ak Parti grup toplantısında önemli konularda açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, velilerin merakla beklediği özel okullardaki artış tabanını açıkladı. Buna göre, özel okullar önümüzdeki dönem için en fazla yüzde 36 oranında zam yapabilecek…

ÖZEL OKULLARA NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Türkiye genelinde 14 bin 617 özel okulda okuyan öğrencilerin sayısı yaklaşık 1 milyon 350 bini buluyor. Birçok özel okul ve kolej 2022-2023 eğitim öğretim yılı için erken kayıt dönemini başlatırken, özel okul ücretlerinin yüzde 30 ila yüzde 100 oranında zamlandığı görülmüştü. Bu durum ise velileri isyan noktasına getirmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti grup toplantısında bugün gündemdeki konuların yanı sıra ekonomik gelişmeleri de değerlendirdi. Velilerin yüzünü güldürecek bir haberi de kamuoyu ile paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, fahiş fiyata karşı her alanda ciddi tedbirler almaya başladıklarının altını çizdi ve özel okullardaki artış tabanını yüzde 36 seviyesi ile sınırladıklarını açıkladı.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklaması;

“Önümüzdeki Temmuz ayında şartlara bakarak gerekirse çalışanlarımızın durumlarını yeniden değerlendireceğiz. Fahiş fiyata karşı her alanda ciddi tedbirler almaya başladık. Özel okullardaki artış tabanını yüzde 36 seviyesi ile sınırladık. Bay Kemal çıkmış bununla ilgili konuşuyor. Bu iş bizim işimiz, gerekeni yaptık. Sen geriden geliyorsun.

Ülkemizin ihracatını 500 milyar dolara çıkarma hedefini açıkladığımızda birilerinin kendi akıllarınca dalga geçtiğini gördük. Kafanızı kaldırın ve dünyaya bir bakın. Politika faizleri ile enflasyon arasındaki farkın 10 katı geçtiği ülkelerde kimse bu durumu sorgulanıyor, muhalefet partileri felaket tellallığı yapmıyor. Gıda fiyatlarından kiralara kadar her alanda ciddi artışlarla karşı karşıya kalan gelişmiş ülkelerin kamuoyları sükûnetle gelişmeleri takip ediyor. Bizde ise muhalefet cenahı yalanla ortalığı karıştırmak için canhıraş bir gayret içindedir.

Bizi bu yoldan alıkoyacak hiçbir tehdide boyun eğmedik, eğmeyeceğiz. Salgının etkisini nispeten azaltmasıyla birlikte gelişmiş ülkelerin tablonun negatif kısmında kaldığını görüyoruz. İstihdam sayısını 30 milyon sınırına getirmiş olmamız ülkemizi büyütme stratejimizin harfiyen işlediğini gösteriyor. Bu yoldan geri dönmeyeceğiz. Önümüzdeki yaz aylarında bu çabalarımızın meyvelerini hep beraber almaya başlayacağız.”