Özel okullarda erken kayıt avantajı

Sevim BÜYÜKTAŞ DEMİR

sevim.demir@posta.com.tr

Türkiye genelindeki tüm özel okullarda 2019-2020 eğitim öğretim yılı için ‘erken kayıt’ dönemi başladı. Ocak-Şubat aylarından itibaren başlayan erken kayıt dönemi, nisan sonuna kadar devam edecek. Bu dönemde velilere fiyat indirimleri ve uygun taksit olanakları sunuluyor. Ayrıca birçok okul erken kayıt döneminde bursluluk sınavları düzenliyor. Bursluluk sınavları kapsamında başarılı olan öğrencilere yüzde 100’e varan oranlarda burs veriliyor. Erken kayıt döneminde velilerin dikkat etmesi gereken noktalara ilişkin Türkiye Özel Okullar Derneği (TÖZOK) Yönetim Kurulu Başkanı Nurullah Dal ve Özel Eğitim Öğretim Derneği (ÖZDEBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Naci Atalay önemli açıklamalarda bulundu.

Türkiye Özel Okullar Derneği (TÖZOK) Yönetim Kurulu Başkanı Nurullah Dal

EVE YAKIN OKUL TERCİH EDİN

Küçük yaştaki öğrenciler için çok uzak bir bölgede okul seçilmemesi gerektiğini söyleyen Dal, 40 dakikayı geçen bir servis yolculuğunun çocukları olumsuz etkilediğini belirtti. Velilerin evlerine yakın bölgelerdeki okullar içinden bir seçim yapmalarını tavsiye eden Dal, velilerin sosyo-ekonomik yapılarını dikkate alarak bir tercih yapmaları gerektiğini de vurguladı.

OKULU ARAŞTIRIN

Okul hakkında yeterli araştırma yapılması gerektiğini söyleyen Dal, “Veliler, okulu görmeli ve öğretmenleri tanımalı. Okulun eğitim başarısı, akademik olanaklar, öğrencinin kişiliğini geliştirecek alanlar belirlenmeli” diye konuştu.

SÖZLEŞMEYİ İYİ OKUYUN

Özel okullarda şu anda erken kayıt avantajı olduğunu kaydeden Dal, erken kayıt döneminin fiyat açısından çok daha cazip olduğunu söyledi. Normal kayıt döneminde yıllık fiyat artışının daha fazla olduğunu kaydeden Dal, velilerin erken kayıt döneminin avantajlarından faydalanmalarını önerdi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından kayıt sırasında özel okullara sözleşme zorunluluğu getirdiğini hatırlatan Dal, velilerin bu sözleşmeyi dikkatli okumaları konusunda uyardı. Sözleşmede; yıllık eğitim ücreti, taksit tutarı, indirimler, öğrencinin aldığı burs, ödeme şekli gibi pek çok bilginin yer aldığına işaret eden Dal, velilerin tüm bu maddelere dikkat ederek hareket etmeleri gerektiğini söyledi.

YÜZDE 10-12 ORANINDA ZAM

Türkiye’deki tüm Özel okullar MEB’e bağlı. Özel okulların ne kadar zam yapacağına dair MEB’in yönetmeliği mevcut. Yönetmelikte özel okullara maksimum bir artış oranı veriliyor. Buna göre, ara sınıfların eğitim ücreti, bir önceki eğitim-öğretim yılında ilan edilen ücrete (ÜFE+TÜFE)/2 oranına en fazla yüzde 5 artış yapılarak hesaplanıyor. Özel okullar, maksimum bu oranda artış yapabiliyor. Bu da şu an yüzde 35 ve 38’lere varan bir artış anlamına geliyor. Özel okulların bu zam oranıyla hareket etmeyip, indirim yaptığını söyleyen Nurullah Dal, “Erken kayıt döneminde zam ortalaması yüzde 10-12 civarında. Normal kayıt döneminde ise bu ortalama yüzde 17-18” dedi.

ÖZDEBİR Yönetim Kurulu Başkanı Başkanı Naci Atalay

'OKULUN SINAV BAŞARISI TEK BELİRLEYİCİ OLMAMALI'

ÖZDEBİR Yönetim Kurulu Başkanı Başkanı Atalay ise, özel okullarda başlayacak erken kayıt dönemlerine ilişkin velilere şu uyarılarda bulundu: “Çocuklarımızın geleceği için en önemli karar anlarından biri olan okul tercihinin, anne-babalar için zorlu bir süreç olduğunu biliyoruz. Velilerimiz tercihlerini çoğunlukla okulların başarı sıralamasını baz alarak yapıyor. Bu önemli, ancak tek başına yeterli olabilecek bir kriter değil. Sınav başarısının tek belirleyici olarak görülmesi, sonrasında yaşanacak hayal kırıklığı ihtimalini artırıyor. Okul tercihi yapacak velilerimiz, öncelikle kendi sosyo-ekonomik durumlarını ve tercihlerini dikkate almalı. Ayrıca karar verirken çocuklarını tanımaları oldukça önemli. Çocuğun yetenekleri ya da eksiklerini bilmek ve sosyal-kültürel-akademik imkanları çocuğun ihtiyaçları ile örtüşen okulları tercih etmeleri fayda sağlar. Burada odaklanacağımız, öğrencimizin kişisel becerileri ya da eksikleri, ilgialanları ve sizlerin beklenti ve tercihleridir.” Atalay, okul seçerken kurucu ve öğretmen kadrosunu tanıma, ders programlarını inceleme gibi hususların da dikkate alınması gerektiğini söyledi.



