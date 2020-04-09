Özel sektör karantina döneminde evde nasıl çalışıyor?

Corona virüs salgınına karşı önlem almak için imkanı olan birçok firma evden çalışma sistemine geçmiş bulundu. Karantina süreci boyunca özel sektörde evden çalışan Harita Mühendisi Kadir Özkan'a çalışma koşullarını ve zorluklarını sorduk.

Harita mühendisi kimdir?

Eski adıyla Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, daha sonra adı Harita Mühendisliği olarak değiştirildi. Bazı üniversitelerde de Geomatik Mühendisiliği olarak ta geçmektedir.

Yeryüzünün çeşitli yöntemlerle ölçülmesi ve bu elde edilen verilerin dijital ortamda değerlendirilerek planlar ve harita biçiminde ifade edilip buna ek konuma bağlı olarak ölçüm, hesaplama, çözümleme ve görselleştirme çalışmaları ile uğraşan mühendislik dalıdır.

Kadir Özkan işi gereği evde çalışma koşulları ve neler yaptığını, bir baba olarak evden çalışmanın zorluklarından bahsetti. Özel sektör evden nasıl çalışıyor ve işini nasıl etkiliyor? Devamı video da.



