Araç sahipleri dikkat! Özel serviste bakım garantiyi bozmaz!

Yetkili servisler genelde garantisi devam eden araç sahipleri tarafından tercih ediliyor. Bunun da amacı garantinin bozulmaması. Oysa 2017’de çıkan yasaya göre durum farklı.

‘TSE 12047’ BELGESİNE DİKKAT!

2017 yılında yürürlüğe giren Blok Muafiyeti Kanunu ile araç sahipleri araçlarını özel servislerde de garantisi bozulmadan tamir ettirebiliyor. Yani bakım yapılacak aracın, markaya ait bir yetkili serviste bakımının yaptırılması zorunlu değildir. Kullanıcı, aracının bakımlarını ‘TSE TS 12047 HYB belgesine’ sahip özel servislerde yaptırabilir.

MUTLAKA FATURA ALINMALI

Özel serviste bakımda bazı noktalara dikkat etmek gerekiyor. Buna göre; bakımlarda kullanılan yağ, motor tipine uygun özellikte ve üreticinin tavsiye ettiği numara olmalı, yapılan bakım ve onarım işlemleri sonrasında hizmet alım tarihi ve işlemlerini ibraz edebilecek fatura mutlaka alınmalı. ‘TSE TS 12047 HYB’ olan özel servislerde sadece aracın üretiminden kaynaklı kronik arıza ve parçalarının değişimi yapılamıyor. Bu gibi durumlarda araç alındıktan sonra yetkili özel servislerde bakımı yapılmış bir aracın üretim kaynaklı şanzımanında kronik problem tespit edilirse, yetkili servis ‘periyodik bakımlar özel serviste yapılmış’ deyip kronik sorunu tamir etmekten imtina edemez.