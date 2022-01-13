Özel soslu tavuk kanat nasıl yapılır? Özel soslu tavuk kanat tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası
Tavuk kanat yemeği sevenler için özel soslu tavuk kanat tarifi oldukça iyi bir alternatif. Peki, özel soslu tavuk kanat nasıl yapılır? Tadına bayılacağınız ve favori lezzetiniz olacak özel soslu tavuk kanat tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...
13 Ocak 2022, Perşembe 12:18 Son Güncelleme:
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Akşam yemeğinize lezzet katacak ve fırında pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz özel soslu tavuk kanat tarifi enfes bir lezzet. Peki, özel soslu tavuk kanat nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız özel soslu tavuk kanat tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...
ÖZEL SOSLU TAVUK KANAT TARİFİ
Özel soslu tavuk kanat malzemeler
- 1,5 kg tavuk kanat
Sosu için:
- 5 yemek kaşığı sıvı yağ
- 2,5 yemek kaşığı domates sosu
- 1 yemek kaşığı soya sosu
- 1 yemek kaşığı bal (miktarı kendinize göre ayarlayabilirsiniz)
- 1 kaşığı tatlı kaşığı hardal
- 2 çay kaşığı kırmızı toz biber
- 1 çay kaşığı pul biber
- 1/2 (yarım) çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı sarımsak tozu (veya 2 diş rendelenmiş sarımsak)
- 1,5 tatlı kaşığı tuz
ÖZEL SOSLU TAVUK KANAT YAPILIŞI
- Bütün sos malzemeleri büyük bir kase içerisinde karıştırılır.
- Ellinizde hazır domates sosu yoksa onun yerine ketçap veya çok az sulandırılmış domates salçası ekleyebilirsiniz.
- Ardından temizlenmiş tavuklar sos içerisine alınır ve güzelce harmanlanır.
- 2-3 saat sos içerisinde bekletin.
- Ardından yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine dizin.
- Önceden ısıtılmış 200 derece fırında (alt/üst ayarda) 40-45 dakika pişirin.
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