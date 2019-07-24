YKS tercih sürecinin başlamasıyla beraber özel üniversiteleri tercih edecek öğrenci için öğrenim ücretleri de belli oldu. Özel Üniversitelerde öğrenim ücreti bölümlere göre farklılık gösteriyor. Adaylar özel üniversitelerin öğrenim ücretlerini internette sıklıkla aratıyor. Peki, Özel Üniversite ücretleri ne kadar? İşte Vakıf üniversitelerinin ücretleri…

YKS tercih maratonunun başlamasıyla birlikte öğrencilerin en çok merak ettiği konuların başında özel üniversite ücretleri oldu. Özel okulların adaylara sunduğu imkanlar da ilgi çekiyor. Trükiye’de 2019-2020 eğitim öğretim döneminde öğrenci alacak 73 vakıf üniversitesi bulunuyor. En çok özel üniversite ise İstanbul’da bulunuyor. İstanbul’da 48, Anakara’da 12, İzmir’de 4, Antalya’da 3, Mersin’de 2, Konya’da 2, Gaziantep’te 2 özel üniversite bulunurken Trabzon, Nevşehir, Kayseri ve Bursa’da ise birer özel üniversite bulunuyor.

ÜCRETİ BELLİ OLAN BAZI ÖZEL ÜNİVERSİTELER

Acıbadem Üniversitesi: Tıp 120 bin TL, eczacılık 70 bin TL, psikoloji 52 bin TL

Altınbaş Üniversitesi: Tıp 87 bin 450 TL, diş hekimliği 81 bin 200 TL, hukuk 57 bin 550 TL

Bahçeşehir Üniversitesi: Mühendislik, mimarlık ve tasarım, hukuk fakültesi 60 bin 400 TL, tıp ve düş hekimliği 91 bin 500 TL

Beykoz Üniversitesi: Lisans porgramları 7 bin 500 – 25 bin TL, önlisans programları ise, 5 bin TL ile 14 bin TL arasında değişiyor.

Bilgi Üniversitesi: Bölümlere göre farklılık göstermekle birlikte en düşük 11 bin 20 TL (MYO yüzde 75 indirimli), en yüksek 66 bin 650 TL (Hukuk ücreti)

Fenerbahçe Üniversitesi: 46 bin 300 TL ile 54 bin 750 TL arası

İstanbul Medipol Üniversitesi 19 bin 170 TL’den 77 bin 200 TL’ye kadar değişen oranlarda öğrenim ücreti uygulanıyor.

İstanbul Kent Üniversitesi: Diş Hekimliği 86 bin 400 TL, psikoloji 54 bin TL, gastronomi ve mutfak sanatları 43 bin 219 TL

İstanbul Ticaret Üniversitesi: Hukuk 44 bin 300 TL, mimarlık ve tasarım 43 bin 150 TL, iletişim 42 bin TL

KTO Karatay Üniversitesi: Tıp 60 bin TL, mühendislik 33 bin TL, hukuk 35 bin TL, sosyoloji 29 bin 500 TL, çocuk gelişimi 28 bin 500 TL

Koç Üniversitesi: Tıp 133 bin TL, Tıp dışındaki programlar için 96 bin 500 TL

Kültür Üniversitesi: Hukuk 52 bin 500 TL, mimarlık 52 bin 500 TL, mühendislik 50 bin 500 TL, sağlık bilimleri 48 bin TL

Maltepe Üniversitesi: Lisans ve önlisans programları 21 bin 900 TL ile 66 bin 700 TL arasında değişiyor.

Okan Üniversitesi: 30 bin TL ile 85 bin TL arasında değişiyor.

Özyeğin Üniversitesi: Fakülte ve programları 72 bin TL, havacılık yönetimi 48 bin 500 TL, gastronomi ve mutfak sanatları 49 bin TL.

Piri Reis Üniversitesi: Hazırlık sınıfı 30 bin TL, önlisans programları 30 bin TL, hukuk 55 bin TL, hukuk dışındaki fakülteler 48 bin TL

Sanko Üniversitesi: Tıp 66 bin TL, beslenme ve diyetetik 26 bin 500 TL, fizyoterapi – rehabilitasyon 28 bin 500 TL

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi: Tıp 63 bin 420 TL, tıp dışındaki fakülteler 45 bin 300 TL

Türk Hava Kurumu Üniversitesi: Hava ulaştırma 35 bin TL, (Aycıca uçuş ücreti, 70 bin dolar), havacılık ve uzay bilimleri 35 bin TL, mühendislik 35 bin TL.

Yaşar Üniversitesi: Hazırlık sınıfı 42 bin 500 TL, tüm fakülteler 42 bin 500 TL

Yeditepe Üniversitesi: Diş Hekimliği 85 bin TL, tıp 78 bin TL, hukuk 60 bin, mühendislik 52 bin TL







