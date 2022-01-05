Özel yetenekli öğrencilerin seçimi başlıyor

MEB, öğrenci tanılama ve yerleştirme sürecine ait kılavuzu yayınlandı. BİLSEM öğrenci tanılama işlemleri; 1, 2, 3 ve 4’üncü sınıf seviyelerinde yapılacak.

SINIF ÖĞRETMENİ ADAY GÖSTERECEK

Sınıf öğretmenleri, yetenek alanlarına göre öğrencileri aday gösterecek. Öğrencilerin aday gösterilme işlemleri, 10-21 Ocak tarihleri arasında yapılacak. Öğrenciler 19 Şubat-8 Mayıs tarihleri arasında yetenek alanlarına göre değerlendirmeye alınacak. Kayıt hakkı kazanan öğrenciler, 19 Ağustos’ta ilan edilecek.