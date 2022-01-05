Eğitim & Kariyer Özel yetenekli öğrencilerin seçimi başlıyor

Özel yetenekli öğrencilerin seçimi başlıyor

Eğitim & Kariyer

Özel yetenekli öğrencilerin seçimi başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Bilim ve Sanat Merkezleri’ne (BİLSEM) alınacak özel yetenekli öğrencileri belirleme süreci 10 Ocak’ta başlayacak.

05 Ocak 2022, Çarşamba 07:00 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

MEB, öğrenci tanılama ve yerleştirme sürecine ait kılavuzu yayınlandı. BİLSEM öğrenci tanılama işlemleri; 1, 2, 3 ve 4’üncü sınıf seviyelerinde yapılacak.

SINIF ÖĞRETMENİ ADAY GÖSTERECEK

Sınıf öğretmenleri, yetenek alanlarına göre öğrencileri aday gösterecek. Öğrencilerin aday gösterilme işlemleri, 10-21 Ocak tarihleri arasında yapılacak. Öğrenciler 19 Şubat-8 Mayıs tarihleri arasında yetenek alanlarına göre değerlendirmeye alınacak. Kayıt hakkı kazanan öğrenciler, 19 Ağustos’ta ilan edilecek.

Yazarlarımızdan
Sadık Gültekin’le Doğru Tercih
‘Bilinçdışı’ nelere kadir?
Sadık Gültekin’le Doğru Tercih
Gözde Hatunoğlu
Roket’ten yeni şarkı
Gözde Hatunoğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Bilgisayar monitörünün iş performansına ve verimliliğe etkileri