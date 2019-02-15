Özel yetenekli öğrenciye TÜBİTAK bursu

Protokolle, Bilim ve Sanat Eğitim Merkezlerindeki (BİLSEM) öğretmen ile öğrencilerin güncel bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda eğitim almaları amaçlanıyor. Bu çerçevede TÜBİTAK tarafından öğrencilere burs, staj, yaz kampı, bilim söyleşileri ve dönemsel kurum gezileri gibi fırsatlar sunulacak. Çalışmalar bu eğitim yılından itibaren hayata geçirilmeye başlanacak.