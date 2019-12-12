Bazı özel okullarda son bir yıldır ciddi sorunlar yaşanıyor. Gelinen noktada eğitim-öğretim yılının ortasına bile varmadan okul değiştirmek zorunda kalan çocuklar, halen maaşlarını alamamış öğretmenler ve hem yıllık okul kaydı hem kitap-kırtasiye-kıyafet hem de servis ücreti ödemiş yüzlerce veli var.

Başta veliler ve öğretmenler olmak üzere eğitim camiası sorunun bir an önce giderilmesini bekliyor. Peki, sorunun kaynağı ne? Çözüm için neler yapılmalı? Türkiye Özel Okullar Derneği (TÖZOK) Yönetim Kurulu Başkanı Nurullah Dal ve Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan yanıtladı.

100 okul kapanma eşiğinde

2019-2020 eğitim ve öğretim yılı itibarıyla tüm eğitim kademelerinde toplam 14 bin 311 özel okul bulunuyor. Bu yıl itibarıyla öğrenci sayısı yaklaşık 1.5 milyona çıktı. TÖZOK Başkanı Nurullah Dal özel okullardaki öğrenci sayısının artışıyla birlikte boş kontenjanların daha da arttığını söyledi.

Şu an özel okulların 3 milyon 800 binlik kontenjanının yaklaşık yüzde 60’ının boş olduğuna dikkat çeken Dal, “Hem velilerden hem de eğitimcilerden, yaşanan sıkıntılara yönelik çokça telefon alıyoruz. Bize ulaşan bilgilere göre, bu senenin sonuna kadar 100 civarında özel okul kapısına kilit vurabilir. Çünkü 500 kişilik okulda, 50-60 öğrenciyle süreci kurtarmaya çalışıyorlar” dedi.

‘Bütün sektörü kapsamıyor’

Yaklaşık 1.5 milyon özel okul öğrencisinin 50 binini ilgilendiren bir durumun söz konusu olduğunu belirten Dal, bunun bütün sektörü kapsayan bir durum olmadığını belirterek “Belli birkaç özel okul var. Bu kurumlarda öğretmenlerimizin, velilerimizin sıkıntıya düşmemesi için devletimizin desteklerini bekliyoruz. Tek bir öğrencinin ve öğretmenin zarar görmesini istemeyiz” diye konuştu.

Ara tatilde okul kapandı

İstanbul Ataşehir ilçesinde bulunan Özgür Boza Okulları, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında Enstitü Koleji adıyla kuruldu. Aynı yıl içinde isim değiştiren Özgür Boza Okulları 20 Kasım günü ara tatile iki gün kala, okulda kayıtlı öğrenciler varken velilere gönderdiği mail ile okulda eğitime son verildiğini duyurdu.

Okulun velilerinden Selda Başusta, “Biz yaklaşık 600 veliyiz. Veliler olarak hem çocuklarımızı yeni okullarına nakletmekle ve uyum süreçleriyle ilgileniyoruz hem de yasal yollardan kayıt ücretlerini ve öğretmenlerimizin maaşlarını alabilmesi için mücadele ediyoruz” dedi.

Çözüm nedir?

Nurullah Dal, bu sıkıntıların çözümü için yapılması gerekenleri söyledi:

✘ Bir an evvel beklenen yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesi gerekiyor.

✘ Özel okulların yok olmaması için özel okul açılışlarının 2-3 sene dondurulması, yeni ruhsat verilmemesi.

✘ Ciddi finansla eğitim sektörüne girmek isteyen herkes, devralabileceği bir ruhsat bulabilir. Böylelikle okulların boş kontenjanları da yükselir.

✘ Özel okul açılışlarına kota getirilmeli. Bölgesel, şehirsel ve sosyo-ekonomik yapılar incelenerek her il ve ilçe için ayrı kota hesaplanabilir.

✘ Okul açılışlarına teminat şartı getirilmeli.

Velilere uyarı: Okulu araştırın

Nurullah Dal, özel okul tercih edecek velilere de önemli uyarılarda bulundu:

✘ Veliler kayıt sürecinde okul hakkında iyi bilgi edinmeli.

✘ Tercih yapılacak okul hakkında mutlaka yeterli araştırma yapılmalı, veliler kayıt yaptırmadan önce okulu görmeli, tanımalı.

✘ Okulun sahibi, kim tarafından işletildiği, finansal yapısı, köklü mü yoksa yeni bir kurum mu olduğu gibi unsurları dikkate almalılar.

✘ Yeni açılan çok okul var. Veliler, yeni okullar ve sistemlerini daha dikkatli incelemeli.

✘ Okulun eğitim başarısı, öğrenciye sunulacak akademik olanaklar, öğrencinin kişiliğini geliştirecek ortamın varlığı gibi alanlar belirlenmeli.

Bakanlık ne yapıyor?

Milli Eğitim Bakanlığı, özel okulların açılış şartlarının yeniden düzenlenmesini içeren mevzuat çalışmalarına devam ediyor. Yeni yönetmelik ile kimlerin özel eğitim kurumu açabileceği yeniden düzenlenerek bu okulların standartlarına ilişkin geniş kapsamlı bir çalışma yürütülüyor.

Milli Eğitim Bakanlığı, kapanan özel okulların öğrencilerinin ve velilerin mağduriyetini en aza indirmek için bu okulların açılması sırasında kurucularından ‘teminat’ göstermelerini isteyecek. Bakanlık, kapanan özel okul öğrencilerinden devlet okullarına geçmek isteyenlerin nakillerinde de her türlü kolaylığı velilere sağlayacak.

Yönetmelik bitmek üzere

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu bilgiyi paylaşmıştı: “Bu yıl özel eğitim kurumlarına standartlar getirilmesi konusunda çalışma yürütüyoruz.

Özel okul açılabilmesi için fiziksel ve mekansal şartların ötesinde, kurumun yetkinliği ve yatırım sermayesiyle ilgili konularda bazı kriterler getirip bunlar doğrultusunda kim okul açmaya ehildir, yetkindir anlamında bazı standartlar çalışılıyor, bunun yönetmeliği de bitmek üzere.”

Kamusal eğitim hakkı en temel haklardan biri

Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan da yaşanan sıkıntılara dair şunları söyledi: “Eğitimde özelleştirme süreci özellikle 4+4+4 düzenlemesi yaşama geçirildikten sonra ‘teşvikler’ eliyle artırıldı. Özel okulların tüm kademelerinde eğitim ve öğretim desteği adıyla 2019’un ilk altı ayında 682 milyon 835 bin 712 TL bütçe aktarıldı. Destek eğitimi kapsamında aynı dönemde 1 milyar 552 milyon 142 bin TL ödeme yapıldı.

Okul ticari işletme değil

Eğitim Sen olarak yasanın çıkma sürecinde her öğrencinin anayasada ve uluslararası sözleşmelerde de ifade edildiği gibi kamusal eğitim hakkının en temel hak olduğu; özelleştirmeye değil, kamu okullarına yeterli bütçe ayrılması ve kamusal eğitimin güçlendirilmesi gerektiği uyarısını yapmıştık. Özel okullarda yaşanan sıkıntılar, kamusal eğitimin neden vazgeçilmez olduğunu bir kez daha açığa çıkardı. Okul, doğası ve işlevi gereği ticari işletme olamaz, olmamalı.

Acilen bir yol haritası hazırlanmalı

Öğrencilerimizin, öğretmenlerin ve tüm eğitim ve bilim emekçilerinin de mağduriyetinin acilen sonlandırılması için MEB sorumluluğunun gereğini yapmalı. Acilen bir yol haritası hazırlanmalı. Tüm bu sorunların yaşanmaması için gerçek çözüm eşit, ücretsiz, nitelikli kamusal eğitimin tüm öğrencilerimiz için sağlanması, eğitim ve bilim emekçilerinin de iş güvencesine, eşit haklara sahip olduğu eğitim politikalarının hayata geçirilmesi gerekiyor.”