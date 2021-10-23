Özelleştirme İdaresi Başkanlığı uzman yardımcısı sınav başvuru tarihleri ve başvuru şartları belli oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere alınacak personeller başvurularını, ÖİB'nin "https://www.oib.gov.tr" internet sayfası üzerinden elektronik ortamda yapabilecek…

ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI UZMAN YARDIMCISI SINAV BAŞVURU TARİHLERİ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), 15 uzman yardımcısı alımı sınavı için başvurular, 12 Kasım Cuma tarihinde başlayacak, 22 Kasım Pazartesi günü mesai saati bitiminde (18.00) sona erecek.

Adaylar başvurularını belirtilen tarih aralıklarında ÖİB'nin "https://www.oib.gov.tr" internet sayfası üzerinden elektronik ortamda yapabilecek…

UZMAN YARDIMCISI SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Ankara'da yapılacak uzman yardımcılığı giriş sınavının tarihi, sınava katılmaya hak kazanan adaylar ile bunların sınava giriş yerleri "https://www.oib.gov.tr" internet sayfasında sınavdan en az 10 gün önce ilan edilecek.

Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylar tarafından başvuru formunun imzalı bir örneğinin, en geç sınavdan önce Personel Daire Başkanlığına elden teslim edilmesi veya posta yoluyla gönderilmesi zorunludur. Postadaki gecikmeden dolayı zamanında ulaşmayan başvurular işleme konulmaz.

BAŞVURU ŞARTLARI

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Uzman Yardımcılığı giriş sınavına başvuracak adaylarda son başvuru tarihi (22 Kasım 2021) itibarıyla aşağıdaki şartlar aranır:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

b) 2021 yılı ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak (01.01.1986 tarihi ve sonraki doğumlular başvurabilecektir),

c) Son başvuru tarihi itibarıyla, üniversitelerin TABLO 1’de belirtilen en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerinden/bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

ç) ÖSYM tarafından 2020 ve 2021 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) katılmış ve TABLO 1’de belirtilen puan türlerinin herhangi birinden en az 80 puana sahip olmak (Adaylar başvuruyu belirtilen puanlardan sadece birisi üzerinden yapabilecekleri için sahip oldukları en yüksek puan türünü kullanmaları lehlerine olacaktır),

d) Başvuruyu süresi içinde yapmış olmak.

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