Magazin Özge Borak 'Menajerimi Ara' kadrosunda

Özge Borak 'Menajerimi Ara' kadrosunda

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Özge Borak 'Menajerimi Ara' kadrosunda

Menajerimi Ara’nın oyuncu kadrosuna sürpriz bir isim dahil oldu. Daha önce de birçok projede yer alan ünlü oyuncu Özge Borak, dizinin 30’uncu bölümünden itibaren oyuncu kadrosuna dahil olarak, ‘Ceyda’ karakteriyle seyirci karşısına çıkacak.

16 Mart 2021, Salı 15:35 Son Güncelleme:
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Star TV'de yayınlanan 'Menajerimi Ara' yeni bölüm ön izleme sahnesi seyirciyle buluştu. Özge Borak’ın ‘Ceyda’ karakteriyle dizinin kadrosuna katılması ses getirirken yayınlanan ön izleme sahnesi, yeni bölüme ve ‘Ceyda’ karakterine dair heyecanı artırdı. Dizinin yeni bölümünde Serkan, Ego Ajans’ta birçok sırrın patlak vermesinin ardından Ceyda’ya ajans ortaklığı teklif ediyor. Serkan’ın ajanstakileri göndermek konusundaki kararlılığı dikkat çekerken, Ceyda’nın bu teklif karşısındaki tavrının ne olacağı ve ajanstakileri neyin beklediği ise merak konusu oluyor.

Oyuncu kadrosunda Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Serhat Teoman, Özge Borak, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu’nu buluşturan ‘Menajerimi Ara’nın yapımcılığını Ay Yapım üstleniyor. ‘Menajerimi Ara’nın senaryosunu ise Ekin Atalar kaleme alırken yönetmen koltuğunda Deniz Çelebi Dikilitaş oturuyor.

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