Magazin Özge Gürel İtalya yolcusu

Özge Gürel İtalya yolcusu

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Özge Gürel İtalya yolcusu

İtalya’da hatırı sayılır bir hayran kitlesi olan güzel oyuncu Özge Gürel, aldığı teklifler hakkında görüşmek üzere önümüzdeki günlerde Roma’ya uçacak.

23 Nisan 2021, Cuma 09:15 Son Güncelleme:
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Oynadığı “Bay Yanlış” dizisiyle İtalya’da büyük beğeni kazanan genç oyuncu Özge Gürel, İtalyan hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. İtalya’dan hem dizi hem de reklam teklifi alan Gürel, önümüzdeki günlerde Roma’ya uçacak. Dört farklı proje için görüşmeler yapacak olan güzel oyuncu, anlaşmalar sağlandığı takdirde çekimler için yaz aylarında yeniden İtalya’ya gidecek.

BOL BOL SENARYO OKUYOR

Bu arada güzel oyuncuya Türkiye’den de çok sayıda teklif geliyormuş. Sekiz farklı reklam, dizi ve film projesi için görüşmeler yapan Özge Gürel, şu sıralar harıl harıl senaryo okuyormuş. Oyuncu, çok yakında içine sinen bir projeyle ekranlara dönecekmiş. (Hürriyet/ Mehmet Üstündağ)

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