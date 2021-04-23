Özge Gürel İtalya yolcusu

Oynadığı “Bay Yanlış” dizisiyle İtalya’da büyük beğeni kazanan genç oyuncu Özge Gürel, İtalyan hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. İtalya’dan hem dizi hem de reklam teklifi alan Gürel, önümüzdeki günlerde Roma’ya uçacak. Dört farklı proje için görüşmeler yapacak olan güzel oyuncu, anlaşmalar sağlandığı takdirde çekimler için yaz aylarında yeniden İtalya’ya gidecek.

BOL BOL SENARYO OKUYOR

Bu arada güzel oyuncuya Türkiye’den de çok sayıda teklif geliyormuş. Sekiz farklı reklam, dizi ve film projesi için görüşmeler yapan Özge Gürel, şu sıralar harıl harıl senaryo okuyormuş. Oyuncu, çok yakında içine sinen bir projeyle ekranlara dönecekmiş. (Hürriyet/ Mehmet Üstündağ)



