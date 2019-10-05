Geçen günlerde vizyona giren Annem filmiyle çok ses getiren başarılı oyuncu Özge Gürel, Penti'nin yeni reklam yüzü oldu. Ünlü oyuncunun ev sahipliğinde gerçekleşen eğlenceli partiye ünlü isimler de katılım gösterdi.

'Yeni dünya düzeninde güzellik algısı ikna olmak üzerine kurulu'

Reklam filminin ilk kez görücüye çıktığı partide Özge Gürel büyük beğeni kazandı. Reklam filminde, 'Sizce güzellik nedir?' sorusunu yanıtlayan Özge Gürel, herkesi içindeki güzelliği bulmaya davet etti ve ekledi; 'Penti'nin yüzü olmak, ve en önemlisi de bu konunun altını çizebilmek beni çok mutlu etti. Yeni dünya düzeninde güzellik algısı ikna olmak üzerine kurulu bence.

'Oysa ki güzellik; farklılıklarını kabul etmek ve sevmek'

Bir şeyler güzel deniyor ve hepimiz bir süreliğine de olsa buna ikna oluyoruz. Oysa ki güzellik; farklılıklarını kabul etmek ve sevmek. Sana ait olanı benimsemek. Tüm zamanların değişmeyen tek güzellik kuralı kendin olmak ve iyi hissetmek. Ve tabii ki, şartlar ne olursa olsun anda kalıp, yaşadığımız her şeyin güzelliğini hissedebilmek...'





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